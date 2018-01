Santamaría prefereix Junqueras abans que Puigdemont com a president de Catalunya

Imatge d'arxiu d'una reunió entre Santamaría i Junqueras





La vicepresidenta del Govern central i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, Sorya Sáenz de Santamaría, opta per que hi hagi un Govern català presidit per Oriol Junqueras abans que per Carles Puigdemont.





La sessió constitutiva del Parlament tindrà lloc el 17 de gener, tal com va anunciar el president del Govern central, Mariano Rajoy. En aquesta jornada es votarà el president de la cambra catalana i els membres de la Mesa, i pot ser crucial per entreveure qui serà el pròxim president de la Generalitat.





De moment, Puigdemont roman a Brussel·les i Junqueras a la presó madrilenya d'Estremera i, segons fonts coneixedores de l'operació liderada per Santamaría, l'elecció del líder republicà és menys dolenta que la del número u de JuntsxCat. Aquest és el missatge que la vicepresidenta trasllada a partits com el PSC i Cs.





Moncloa té pressa per resoldre la situació catalana, amb la ment dirigida també al necessari suport del PNB per als Pressupostos Generals de l'Estat de 2018.





A la ronda de consultes de Santamaría s'ha fixat sumar més suports per a Junqueras, per a la qual cosa resulta clau la posició dels socialistes i els 'comuns'.