El vaixell Rhapsody que allotjava policies s'integra com a ferri de la línia Barcelona-Tànger

Un dels vaixells que allotjava agents de la policia espanyola al Port de Barcelona





El vaixell Rhapsody que allotjava policies del dispositiu Copèrnic -desplegat pel referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya des del 20 de setembre- ha acabat aquest dimarts els seus serveis i s'ha integrat com a ferri en la línia que uneix Barcelona, Gènova (Itàlia) i Tànger (Marroc).





Des de les 22 hores -tal com estava previst-, el vaixell no ha abandonat el Port de Barcelona, sinó que s'ha incorporat al servei comercial del port com a ferri amb passatge i càrrega de la línia que connecta aquestes ciutats.





La fi del servei del Rhapsody arriba després de fer-ho diumenge passat el ferri GNV Azzurra, que primer va estar al Port de Tarragona i des del 16 de novembre al de Barcelona.





Entre el passat dimarts i fins el dissabte 30 de desembre, els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats a Catalunya s'han marxat de forma progressiva en vehicles, tal com va acordar el Ministeri de l'Interior fa un mes.





A més d'aquests dos ferris, també va allotjar policies el ferri Moby Dada, conegut popularment com 'vaixell de Piolín', des de l'inici del dispositiu, el 20 de setembre, fins al passat 16 de novembre, quan va partir des del Port de Barcelona, després de ser molt criticat per les condicions de salubritat en què convivien policies i guàrdies civils.





El Govern central ha declarat secret d'Estat el desplegament policial de reforç que, segons diverses fonts policials, es xifra en entre 4.000 i 6.000 agents.