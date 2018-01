Catalunya tanca 2017 amb 418.018 aturats, un 7,85% menys que el 2016

Catalunya tanca 2017 amb 418.018 aturats





Catalunya ha tancat l'any 2017 amb un total de 418.018 aturats registrats a les oficines públiques d'ocupació, fet que suposa un descens del 7,85% respecte a desembre de 2016, amb 35.627 inscrits menys.





Segons ha informat aquest dimecres el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, al mes de desembre el nombre de desocupats ha baixat un 1,05% respecte al mes anterior, amb 4.444 aturats menys.





L'atur ha baixat a les quatre províncies catalanes en comparació de 2016, I Barcelona registra un major descens, amb 28.156 aturats menys, un 8,51% menys respecte a desembre de 2016, seguida de Tarragona amb 3.333 aturats menys (-6,05%); Girona amb 2.677 (-6,03%), i Lleida amb 1.461 (-6,25%).





La desocupació també s'ha reduït al desembre respecte al mes anterior en totes les províncies catalanes: a Barcelona hi ha 3.365 aturats menys (-1,10%, fins a un total de 302.569); a Tarragona, 441 (-0,84%, fins a 51.797); a Girona, 371 (-0,88%, fins a 41.742), i a Lleida, 267 (-1,2%, fins a 21.910).





En el mes de desembre, l'atur ha baixat en tots els sectors excepte en la construcció, on s'ha registrat un increment de 839 persones, mentre que on més s'ha reduït ha estat en els serveis (-3.954), seguits dels aturats sense ocupació anterior (-1.075), l'agricultura (-176) i la indústria (-78).





El sector serveis és el que tanca l'any amb un major nombre d'aturats: 295.048 (-6,4% respecte a desembre de 2016), i li segueixen la indústria amb 48.182 (-13,9%), la construcció amb 37.745 (-14,7%) i l'agricultura amb 10.508 (-8%).





MENYS CONTRACTES





Al desembre s'han formalitzat 219.458 contractes a Catalunya -dels quals 26.301 són indefinits i 193.157, temporals-, la qual cosa suposa una caiguda del 18,3% respecte als realitzats al novembre, amb 49.148 menys, i del 2,4% respecte a desembre de 2016, amb 5.393 menys.





Dels contractes realitzats al desembre, 26.301 són indefinits, la qual cosa suposa un 12% del total i una reducció del 24,25% respecte a novembre, amb 8.420 menys, mentre que s'han mantingut estables respecte a desembre de l'any passat, amb sol 12 menys (-0,05%).





Els 193.157 restants són contractes temporals, la qual cosa representa un 88% del total i una disminució del 17,41% respecte a novembre, amb 40.728 contractes menys formalitzats, i del 2,71% respecte a desembre de 2016, amb 5.381 menys.





RAJOY









El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha destacat que les dades d'ocupació publicats pel Ministeri d'Ocupació són xifres que "reconfortan i estimulen" al Govern espanyol per seguir creant benestar, riquesa i ocupació, i seguir treballant "amb intensitat" perquè les coses vagin millor en el futur.





Rajoy, que va inaugurar a la capital gallega la posada en servei de les obres d'ampliació de capacitat de l'autopista AP-9, ha afirmat que la dada d'afiliats, que van augmentar en més de 610.000 en 2017, és el millor "des de fa més de 10 anys" i a més de la reducció de la desocupació, ha ressaltat que també està millorant la qualitat de l'ocupació, ja que 2017 també ha estat el "millor any" des de fa més d'una dècada quant a la creació de contractes indefinits.





El cap de l'Executiu ha afirmat que Espanya ha recuperat ja més del 70% de les ocupacions perdudes amb la crisi i ha reiterat l'objectiu del Govern central d'aconseguir els 20 milions d'empleats a la fi de 2019, la qual cosa millorarà la recaptació i el finançament dels serveis públic.









"Objectiu al que podem arribar si fem les coses amb sentit comú i cadascun posa de la seva part", ha dit. Rajoy ha assegurat que el 2018 també pot ser un "bo any" en termes de creixement econòmic i creació d'ocupació si les coses es fan "bé" i es compleix amb els compromisos macroeconòmics, com la reducció del dèficit públic.





No obstant això, ha alertat que el "únic factor d'incertesa és purament polític", en referència al processo independentista català.









ESPANYA





En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats s'ha situat en acabar desembre en 3.410.000, després de baixar en 290.193 desocupats en el conjunt de l'any (-7,84%), el seu cinquè descens anual consecutiu -tot i per sota del descens registrat el 2015 i 2016-, aconseguint un total de 3.412.781 aturats.





La baixada de la desocupació en 2017 és la cinquena consecutiva després de la de 2013, 2014, 2015 i 2016, quan l'atur va caure en 147.000, 253.000 i 354.203 i 390.534 persones, i contrasta amb les pujades experimentades en el període 2007-2012.





En 2012, 2011 i 2010, l'atur va augmentar en 426.364, 322.286 i 176.470 persones, respectivament, mentre que el 2007, 2008 i 2009 les llistes de les oficines públiques d'ocupació van sumar 106.674, 999.416 i 794.640 aturats més.





D'aquesta forma, el ritme de reducció anual de l'atur s'ha situat en 2017 en el 7,84%. Des dels màxims registrats al febrer de 2013, l'atur s'ha reduït en 1.627.441 persones.





A aquesta xifra de 3,41 milions de desocupats amb què es va tancar l'any s'ha arribat després que l'atur experimentés una caiguda de 61.500 aturats al desembre, un mes caracteritzat per les contractacions en la campanya de Nadal.





BAIXA EN TOTS DOS SEXES I EN TOTES LES COMUNITATS





L'atur va baixar en 2017 en tots dos sexes, encara que més entre els homes, amb 182.576 aturats menys (-11,12%), enfront d'un descens de la desocupació femenina de 107.617 dones (-5,22%).





Per sectors econòmics de procedència dels treballadors, l'atur registrat va disminuir en 2017 en tots els sectors: en Serveis es va reduir en 153.252 (-6,14%); en Construcció en 61.742 (-16,42%); en Indústria, en 39.008 (-11,29%) i en Agricultura, en 14.264 (-8,42%).





Respecte a novembre, l'atur va baixar en l'últim mes de l'any en Serveis en 51.280 (-2,14%), en Agricultura i Pesca, en 8.814 (-5,38%), al mateix temps que es va incrementar en Construcció en 10.532 (+3,47%) i en Indústria, en 2.729 (+0,90%). Per la seva banda, en el collectiu sense Ocupació Anterior es va reduir en 14.667 (-4,78%).





Per comunitats autònomes, l'atur va baixar en l'últim mes de l'any en quinze comunitats autònomes, encapçalades per Andalusia (-26.378), Madrid (-7.613) i Comunitat Valenciana (-5.985), al mateix temps que s'incremento, en canvi, en dues: Navarra (+511) i La Rioja (+230).





En l'últim any, la desocupació es va reduir en totes les comunitats autònomes, liderades per Andalusia (-57.713); Catalunya (-35.627); Madrid (-35.401) i Comunitat Valenciana (-33.258).





SEGURETAT SOCIAL





La Seguretat Social va tancar l'any 2017 amb un augment mitjà de 611.146 afiliats (+ 3,42%), la xifra més alta des de 2005, any que es va veure afectat per la regularització extraordinària dels treballadors estrangers, després d'haver registrat al desembre 42.444 cotitzants més (+ 0,23%).





D'aquesta manera, el total d'ocupats s'ha situat en acabar l'exercici en 18.460.201 afiliats, el seguno millor dada d'ocupats des de desembre de 2008 (la major xifra es va registrar al juliol de 2017, amb 18.489.329 afiliats).





La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha destacat les bones dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social registrades l'últim any i ha assegurat que 2017 ha estat "el millor any per a l'ocupació de la sèrie històrica en termes homogenis".





En el seu perfil oficial de Twitter, la titular del Ministeri ha destacat que en l'últim any s'han creat més de 610.000 ocupacions (611.146), un 13% més que els que es van crear al llarg de l'exercici anterior.