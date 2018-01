Arrimadas urgeix a impedir una majoria independentista en la Mesa del Parlament

Cs guanya les eleccions del 21D





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat aques dimecres que "el més urgent" és aconseguir la Presidència del Parlament per a la seva formació o impedir que els independentistes revalidin la seva majoria en la Mesa de la Cambra catalana després de les eleccions del 21 de desembre, en les quals els partits sobiranistes van aconseguir la majoria d'escons -70 de 135- però Cs es va imposar com a força més votada amb 36.





"Tot el que hem vist en la legislatura passada ha estat possible perquè la presidenta del Parlament no era la presidenta del Parlament, sinó la presidenta de la ANC i la delegada de Puigdemont", ha criticat sobre Carme Forcadell en declaracions a Onda Cero.





Arrimadas ha defensat un pacte entre els grups no independentistes, també amb CatECP, per impedir que JuntsxCat i ERC sumeixen quatre dels set membres de la Mesa "perquè no es repeteixin les barbaritats de la legislatura passada", i ha criticat que des del PP se li retragués demanar una hipotètica abstenció dels 'comuns' durant la campanya i que ara la pressionin, ha dit, per formar Govern.





Preguntada pel candidat de Cs a presidir la Cambra, Arrimadas ha afirmat que el partit no ha pres una decisió però que el fins ara vicepresident segon de la Mesa, José María Espejo-Saavedra té el "millor perfil".





VILLEGAS





El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha criticat al PP que estigui pressionant el partit taronja perquè intenti formar govern a Catalunya tot i no comptar amb els suports necessaris per poder tirar endavant: "Creiem que no és moment de presentar una investidura que és inviable ", ha assenyalat.





Així ho ha manifestat aquest dimecres en declaracions a RNE, després que el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, instés la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, a prendre la iniciativa per configurar una majoria no independentista al proper Govern català ja que, davant l'absència de diputats separatistes que estan fugits o a la presó, té opcions numèriques d'arribar a acords.





"Nosaltres sabem comptar, fem els comptes i ens mantenim a l'expectativa", ha assegurat Villegas, per després recalcar que, en principi, hi haurà "70 vots" en contra que Arrimadas presideixi la Generalitat.





En aquest sentit, ha insistit que Ciutadans esperarà a veure si els independentistes "són capaços" o no de formar una majoria perquè el que al seu parer és evident és que "es posaran d'acord perquè Arrimadas no sigui presidenta".





Així, el diputat del partit taronja ha posat èmfasi que és el bloc separatista -JuntsxCat, ERC i la CUP- és el que "haurà d'intentar formar majoria", encara que ha apuntat que "està per veure" si té els vots suficients. I ha recalcat que no és "una bona opció" presentar una investidura "sense opcions de tirar endavant".





Villegas ha remarcat també que la seva formació parlarà amb els 'comuns' per a establir la Mesa del Parlament però ha avisat: "Ens correspon la Presidència".