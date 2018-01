El PNB demana a Rajoy que aixequi el 155 a Catalunya per negociar els PGE

Aitor Estaven censura el 155





El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha afirmat aquest dimecres que caldrà veure què passa a Catalunya durant aquest mes de gener en vista a la possibilitat de negociar dels Pressupostos Generals de l'Estat, tot i que ha assenyalat que el Govern del PP hauria de fer "alguna cosa més" que "la reiterada amenaça del 155 i la mera aplicació de la llei" després de les eleccions autonòmiques el passat 21 de desembre.





En una entrevista a Euskadi Irratia, Esteban ha assegurat que, perquè la seva formació pugui entrar a negociar els comptes de l'Executiu de Mariano Rajoy, "caldrà aixecar el 155", però també ha considerat que "els partits catalans que des del primer moment van acceptar la convocatòria d'eleccions i les formacions nacionalistes que van vèncer també hauran d'anar definint el seu camí polític durant les properes setmanes ".





En aquest sentit, ha manifestat que en el PNB "no direm als catalans què és el que han de fer", ja que "són ells els que han de decidir", i ha afegit que espera que "Madrid entengui la situació i actuï amb flexibilitat ".





PARTITS NACIONALISTES





"Els partits nacionalistes catalans han dit que volen marcar altres ritmes d'ara endavant. Jo no sé com es materialitzarà i reconduirà això, són ells els que hauran de explicar-ho", ha apuntat.





Segons la seva opinió, el Govern de Mariano Rajoy ha d'entendre "que aquí hi ha un problema polític al qual ha de fer front, que a la societat catalana hi ha un ampli sector que per res està d'acord amb la situació i amb la postura de Madrid i que això cal solucionar-ho i no seguir amb la reiterada amenaça del 155 i la mera aplicació de la llei ". "Aquí cal fer alguna cosa més", ha conclòs.