L'Hospital Germans Trias implementa vàlvules cardíaques per a pacients amb comorbiditats

L'Hospital Germans Trias implementa noves vàlvules cardíaques





L'Hospital Germans Trias ha estat el primer hospital català a implementar un nou model de vàlvules cardíaques dissenyades per a pacients amb comorbiditats complexes, ha informat el centre en un comunicat.





Aquest disseny innovador permet practicar de forma més segura cirurgies mínimament invasives en pacients que, a causa d'una malaltia cardíaca, requereixen d'una vàlvula aòrtica transcatéter (TAVI, pel seu acrònim en anglès i estès dins de la comunitat mèdica).





El centre ha implantat aquest tipus de vàlvula biològica cardíaca per cateterisme especialment dissenyat per poder fer abordatges a través del lateral esquerre del tòrax.





Aquesta és l'única solució possible per a pacients especialment complexos amb una malaltia severa de la vàlvula aòrtica del cor en els quals està contraindicada la cirurgia convencional i en què, a més, per la seva especial complexitat, també està contraindicat l'abordatge inguinal, l'habitual en aquests casos.





Encara que l'abordatge tradicional per l'artèria femoral ha demostrat ser el menys invasiu, la necessitat de determinats pacients de ser operats a través del tòrax, i la seva posada en pràctica cada vegada més freqüent, ha portat a desenvolupar aquestes noves vàlvules.





Aquestes vàlvules estan especialment dissenyades per facilitar la seva implantació des de la zona esquerra del tòrax, de manera que converteix la cirurgia en més segura i optimitza així els resultats.





L'objectiu d'aquest disseny innovador és reduir les complicacions que aquest tipus d'operacions té associades, com la necessitat d'implantació d'un marcapassos definitiu després del procediment.





A més del nou disseny, aquestes vàlvules s'implanten sense la necessitat d'accelerar el cor -a diferència d'altres-, de manera que garanteixen més estabilitat en la tensió arterial del pacient, un altre factor que redueix també així les complicacions potencials.