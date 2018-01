Un total de 1.200 persones han mort a les carreteres el 2017, 39 més que el 2016

2017 tanca amb 1.200 morts en carreteres





Un total de 1.200 persones han mort en 1.067 accidents a les carreteres espanyoles durant 2017. Es tracta de 39 morts més i 28 accidents més que el 2016, fet que suposa un increment en els dos casos del 3%, segons ha revelat el director general de trànsit, Gregorio Serrano, que ha presentat el balanç de sinistralitat a les carreteres espanyoles. Aquest còmput només té en compte els morts en vies interurbanes i les dades estan comptabilitzats a 24 hores.





Suposa la pitjor xifra de víctimes mortals des de 2013, any en què es van registrar 1.134 morts, un 6 per cent menys que el 2017.





Serrano ha atribuït aquest ascens en l'exercici 2017 a l'"increment important" al parc de vehicles i en els desplaçaments. Segons ha assenyalat, s'han registrat menys morts en autopistes i més en carreteres convencionals (67 per cent del total).





En tot cas, 2017 es converteix en el segon any consecutiu en què s'incrementa el nombre de víctimes mortals a les carreteres després de 14 anys seguits de descensos en els morts, si es té en compte el còmput a 24 hores. El nombre de morts a les carreteres ja va superar al del total de 2016 el passat 19 de desembre.





Des de 2004, la sinistralitat viària ha anat disminuint any rere any, fins que aquesta tendència es va trencar el 2016, amb 30 morts més que el 2015. A més, des de fa dues dècades no es produïen dos anys consecutius d'augment en les víctimes mortals.





Entre els morts, s'han incrementat el nombre de ciclistes, amb 44 morts enfront dels 33 de 2016; motoristes, amb 240 enfront dels 214 de 2016, així com els registrats en furgonetes i turismes. No obstant això, han baixat, els vianants, amb 91 enfront de 120 en 2016. També han baixat els ferits hospitalitzats, un total de 4.887, 336 menys que el 2016 (un 6 per cent menys).





El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha dit poc abans de conèixer el balanç, que la seguretat de la circulació ha sempre "una gran prioritat", durant la inauguració a Galícia de l'ampliació de la capacitat de l'AP-9.





CATALUNYA





Un total de 169 persones han perdut la vida en les carreteres catalanes en 2017, la qual cosa suposa un increment del 9,7% de víctimes mortals respecte a les dades de 2016, quan van morir 154, segons ha informat aquest dimecres el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.





El SCT destaca que s'ha produït un descens en la sinistralitat del 31,3% en relació amb les xifres de víctimes mortals de 2010, en el qual van morir 246 persones per accident de trànsit en zona interurbana.









Respecte al nombre de sinistres mortals, en 2017 s'han registrat 146 sinistres, 126 en 2016, i 212 en 2010; i en relació amb la xifra de ferits greus, en 2017 es van registrar 773 ferits, en 2016 van ser 896, i en 2010 1.032.





De les 169 víctimes mortals en 2017, el STC destaca que 46 d'elles han estat motoristes i 11 ciclistes.