Noves mesures en obres i indústria de l'àrea metropolitana de Barcelona per reduir la contaminació

Noves mesures contra la contaminació





L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s'ha coordinat amb els cinc municipis que integren la Zona de Baixes Emissions (ZBE) en l'àmbit de les rondes de Barcelona -Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat- per impulsar mesures en obres i indústria per reduir la contaminació atmosfèrica.





El vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, ha recordat que els contaminants té un efecte directe sobre la salut de les persones, sobretot en aquelles amb malalties respiratòries, cardiovasculars i al·lèrgies, embarassades, nens i ancians, ha informat aquest dimecres en un comunicat.





Entre les mesures recollides destaquen transportar les matèries primeres fora de les hores punta de trànsit, no arrencar els equips i dispositius que estiguin aturats en episodis de contaminació atmosfèrica i posposar l'entrada a fàbrica dels materials que no són crítics per al procés productiu, entre altres.





En relació a les obres, algunes de les mesures són en fase d'avís preventiu, com paralitzar la producció i aplicació d'asfalt i minimitzar els desplaçaments dels vehicles i la maquinària, mentre que en fase d'episodi de contaminació s'optarà per aturar les obres .





Encara que el principal causant de la contaminació és el transport terrestre, responsable del 70% de la generació de PM10 i el 80% del CO2, les emissions de la indústria, el consum domèstic i les obres són els que produeixen el 30% de PM10 i el 20% de NO2.





"No ens podem quedar de braços creuats davant les 3.000 morts causades per la contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana", ha afirmat Badia, que ha assegurat que l'AMB ha impulsat aquestes mesures en instal·lacions metropolitanes i en l'àmbit de les activitats privades.





El Consell Metropolità del mes de desembre també va aprovar el Pla d'acció genèric per a la reducció de les emissions de NO2 i PM10 a l'atmosfera de les indústries per als episodis de contaminació, que servirà de suport a les activitats industrials per a l'elaboració de "les seves propis plans d'acció individuals ".