El Liceu reposa l'òpera còmica 'L'Elisir d'amore'

'Elisir D'amore' / A.BOFILL / LICEU





El Gran Teatre del Liceu acull des de diumenge i fins al 28 de gener la reposició de l'òpera còmica "de temperatura sensible" 'L'Elisir d'amore', de Gaetano Donizetti, amb direcció escènica de Mario Gas i musical de Ramon Tebar.





En roda de premsa aquest dimecres, Mario Gas, ha explicat que aquesta òpera -que va abordar en 1983 per primera vegada i va produir per al Liceu el 1998- no ha canviat, però ha reivindicat la seva lectura: "No és una obra exactament còmica, sinó amb un tractament còmic que esdevé sensible", ha relatat Gas, que ja va tenir la reposició de l'obra al Liceu el 2005 i 2012.





Gas ha exalçat la vessant musical de l'òpera: "La música també és argument, trama i temperatura sensible, sensual i sentimental", ha dit, subratllant que no és només un sainet còmic, sinó que hi ha emocions veritables, no només passades pel tamís de la comicitat, sinó amb veritables sentiments.





"És bo no quedar-se amb l'esquematisme i escoltar de què parla la trama. És una obra còmica però amb sensibilitat seriosa, que fa que transiti per camins molt directes i populars enganxats a la dermis", ha sintetitzat Gas.





Ha destacat també que serà la primera ocasió en què la mà de José Antonio Gutiérrez no estarà present a l'execució directa de la posada en escena -després seva mort fa tres anys-, i que la seva presència es reemplaçarà amb Valentina Carrasco.





Ramón Tebar ha destacat la modernitat de la música de Donizetti respecte als seus contemporanis Vincenzo Bellini i Gioachino Rossini: "Rossini estaria més arrelat a la tradició clàssica, mentre que Bellini desenvolupa més l'expressivitat de la línia melòdica, i Donizetti és el més modern, també en la instrumentació i el seu estil, sobretot el relacionat amb el color".