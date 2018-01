Cau un 17% la inversió immobiliària a Catalunya

La Torre Glòries es va vendre per 142 milions.





La inversió immobiliària a Catalunya el 2017 va ascendir a 2.093.000 d'euros, fet que suposa una caiguda del 17% respecte a la xifra registrada el 2016, segons ha informat la consultora immobiliària CBRE en un comunicat.





En l'últim trimestre de l'any es van invertir 470 milions d'euros en el sector immobiliari català, per sota dels 672 milions invertits en el mateix període del 2016, xifra que inclou els actius dins de l'operació Merlin-Metrovacesa.





El sector d'oficines ha estat el més destacat el 2017, registrant un volum d'inversió de 782 milions d'euros -el 37% del total- i un 4% superior al volum aconseguit en 2016.





El segueix el sector hoteler, amb 627 milions, i els sectors residencial i industrial i logístic, que van arribar 203 milions i 194 milions, respectivament.





El sector retail és el que ha registrat un major descens interanual, el 79%, amb 203 milions invertits, tot i que la consultora ha destacat que el 2016 la xifra va ser excepcional per l'operació de venda del centre comercial Diagonal Mar (prop de 500 milions) .





Al voltant del 38% de la inversió immobiliària realitzada el 2017 a Catalunya ha vingut de l'estranger, en línia amb anys anteriors, i entre els principals països inversors destaca França, amb un 13%, i els Estats Units, amb un 12% de quota de mercat .





Entre les operacions més importants de l'any es troben l'adquisició de l'Hotel Hilton Diagonal Mar per 150 milions per part d'Axa, la compra de la Torre Glòries per part de Merlin Properties per un valor de 142 milions d'euros, i l'adquisició de la nau logística i seu social de Mango per part de Invesco, el valor va arribar als 114 milions.





La directora de l'oficina de CBRE a Barcelona, Anna Esteve, ha considerat que, com en altres sectors, la "inestabilitat política també està afectant la confiança de l'inversor immobiliari" i alguns inversors han posposat la presa de decisions sobre actius situats a Catalunya .





En qualsevol cas, segons el director de 'Capital Markets' de CBRE a Barcelona, Xavier Güell, les xifres de 2017 confirmen que el sector immobiliari català és un destí atractiu per a la inversió.





Encara Güell ha afegit que la incertesa sobre el futur polític de Catalunya després de les eleccions planeja sobre 2018 i que, de perllongar-se la situació, és bastant possible que les xifres d'aquest any mostrin l'alentiment de l'activitat en el sector.