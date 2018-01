Mor Aurelio Menéndez, jurista i ministre d'Educació amb Adolfo Suárez

Aurelio Menéndez va ser premi "Príncep d'Astúries".





El ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, ha lamentat la mort aquest dimecres a Madrid del jurista, premi Príncep d'Astúries i ministre d'Educació entre 1977 i 1979, Aurelio Menéndez.





Nascut a Gijón el 1927, Menéndez va fundar al costat de Rodrigo Uría González el despatx d'advocats Uría i Menéndez a Madrid i va ser catedràtic de Dret de Mercantil a la Universitat Autònoma de Madrid així com en les universitats de Santiago, Salamanca i Oviedo.





Va rebre el premi "Príncep d'Astúries" de Ciències Socials el 1994, així com nombrosos reconeixements al llarg de la seva vida professional entre els quals destaquen la medalla d'Or de la Universitat Autònoma.





"Se'ns ha anat un magnífic jurista, un gran catedràtic de Dret Mercantil, que va arribar a ser un dels màxims experts espanyols en aquesta matèria. Estimat pels seus alumnes, i estimat per tots els que el coneixíem", ha dit Méndez de Vigo .

Méndez de Vigo ha destacat a més, el "gran prestigi" d'Aurelio Menéndez durant la seva etapa com a ministre, "on el diàleg i el consens van ser el seu senyal d'identitat, com ho va ser tota l'etapa de la Transició espanyola".