Best Hotels abandona Catalunya i trasllada la seva seu social a Màlaga

La companyia té 32 hotels entre Espanya i Andorra.





Best Hotels, companyia hotelera gestora de 32 hotels repartits entre Espanya i Andorra, ha traslladat la seva seu social de Salou, on compta amb tres establiments, a Benalmádena (Màlaga), segons figuren en els registres del Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).





D'aquesta manera, Best Hotels que trasllada la seva seu a l'avinguda Antonio Machado, nombre 66, de la localitat malaguenya de Benalmádena i se suma a altres grups hotelers que han traslladat la seva seu fora de Catalunya, com Hotusa, Derby Hotels i Axel Hotels.





La companyia dirigida per David Batalla compta amb tres establiments a la Costa del Sol, el 'Hotel Best Tritó', el 'Hotel Bes Benalmádena' i el 'Hotel Best Sirocco', tots amb quatre estrella.





Best Hotels compta amb un hotel a la Costa Tropical, sis a la Costa de l'Almeria, tretze a la Costa Daurada, tres a Mallorca, un a Tenerife, quatre a Barcelona i un últim hotel a Andorra.





També eDreams Odigeo traslladar els domicilis socials de totes la seva filials espanyoles de Barcelona, centre neuràlgic del grup on treballa el 60% de la seva pantilla, a la seva oficina a Madrid, situada al carrer López de Hoyos, 35 el passat 10 d'octubre.





Posteriorment, el 25 d'octubre tres d'elles ho van tornar a moure a la C / Comte de Peñalver, 5 per raons organitzatives, segons explica el grup en línia de viatges. A Madrid, compta amb un centre de desenvolupament amb 70 enginyers.