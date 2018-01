ACM i FMC recorren l'anul·lació del protocol contra la pobresa energètica a Catalunya

Un jutjat de Barcelona va anul·lar el protocol al desembre.





L'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Cataluya (FMC) han presentat un recurs d'apel·lació contra la sentència que anul·la el Protocol de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica per un defecte de forma i de competències.





La titular del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, va acceptar el recurs interposat per Endesa a una fallada del 4 de desembre, que responia a una demanda presentada per l'Agència Catalana de Consum, l'ACM i la FMC.





La companyia elèctrica va al·legar que el protocol és una disposició general de desenvolupament de la Llei de pobresa energètica de 2015, per la qual cosa incorre en diferents causes de nul·litat per vulnerar competències estatals.





La titular del jutjat del contenciós administratiu 2 de Barcelona va resoldre que el protocol és nul de ple dret, en sobrepassar les competències autonòmiques quan prohibeix a les empreses tallar el subministrament davant d'un impagament.





Les entitats municipals defensen que el protocol per evitar els talls d'aigua i llum a famílies en situació de vulnerabilitat "no es pot considerar una disposició de caràcter general ni un acte administratiu impugnable".





Recorden que, malgrat que la Generalitat va fer difusió del protocol, es tracta d'una proposta elaborada per una comissió de treball "que no ha estat aprovada mitjançant resolució administrativa, no està signada per ningú, i no té caràcter obligacional".





Els presidents de l'AMC, Miquel Buch, i de la FMC, Xavier Amor, han assegurat que el protocol és una eina resultant del "compromís del Govern i la representació civil i institucional catalana" per fer front a la pobresa energètica.





"Les entitats municipalistes el que fem és defensar aquest compromís", han explicat sobre un protocol que havia de servir al món local per evitar que les empreses subministradores d'energia tallessin el servei als que no poguessin pagar.