El PDeCAT no descarta una investidura telemàtica de Puigdemont

Ferran Bel en una intervenció al Congrés.





El diputat del PDeCAT al Congrés i alcalde de Tortosa, Ferran Bel, no ha descartat la via telemàtica per investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.





Segons ha recalcat Bel, "cal buscar qualsevol possibilitat" si no és possible que se celebri una investidura "amb garanties jurídiques i democràtiques".





"La situació normal és que el president pogués comparèixer i fer el seu discurs d'investidura però si no tenim garantia que això pugui ser així haurem de buscar alternatives", ha assenyalat en declaracions a Cuatro, després de ser preguntat per una possible investidura telemàtica de Puigdemont .





Bel ha afirmat que la seva "prioritat" és que el proper 17 de gener -dia en què tindrà lloc el Ple de constitució del nou Parlament-, "Puigdemont pugui prendre l'acta in situ", de la mateixa manera que l'exvicepresident de la Generalitat i candidat d'ERC, Oriol Junqueras, que està en presó preventiva.





De la mateixa manera, ha criticat que alguns segueixin en presó preventiva després de ser "cessats" després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i tot i que el bloc independentista hagi "guanyat" els comicis catalans del 21 de desembre.





VICTÒRIA INDEPENDENTISTA





"La realitat és que l'independentisme ha tornat a guanyar a Catalunya, ara és un moment seriós per al país i sabrem estar a l'altura de les circumstàncies", ha afegit.





D'altra banda, ha assenyalat que "la conclusió" de les recents eleccions autonòmiques -en què Cs ha estat la força més votada tot i que no té suficients escons per governar- és que "els problemes polítics han de tenir resposta política i no solució jurídica ".





En aquest sentit, ha instat l'Executiu central a fer "una reflexió democràtica sobre com vol ser percebut a Europa ia la resta del món".





Pel que fa a l'elecció d'Puigdemont com a candidat a la investidura en representació del bloc independentista, Bel ha apuntat que qui treu més escons i vots ha de ser el president de la Generalitat.





"Aquí no ens van a trobar en una batalla", ha conclòs, després de ser preguntat si veu possible que Junqueras sigui candidat.