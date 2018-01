Els reincidents per consum d'alcohol i drogues perdran el carnet de conduir

Gregorio Serrano, director general de la DGT.





El director general de la DGT, Gregorio Serrano, ha anunciat que Trànsit enviarà al Ministeri d'Interior la seva proposta per a una nova Llei de trànsit i seguretat viària a mitjans de febrer amb l'objectiu que s'aprovi en 2018.





A més, ha assegurat que "està a punt d'aprovar" la mesura que possibilitarà que els reincidents per delictes relacionats amb el consum d'alcohol i droga s puguin perdre el carnet si així ho dicta un metge.





Així ho ha avançat Serrano durant la presentació del balanç de sinistralitat viària de 2017, en què ha aprofitat per avançar les mesures que es duran a terme aquest 2018.





Serrano ha comentat que es van a dur a terme les reformes necessàries durant 2018 per a ser implementades en 2019.





"Anem a proposar una nova Llei de trànsit que ha estat debatuda en 52 grups de treball, que han debatut multitud d'aspectes d'aquesta Llei, un cop acabades les aportacions, estem en condicions de fer una proposta de Llei de Trànsit i Seguretat Viària" , ha informat el director general de la DGT.





La DGT pretén que aquesta nova Llei serveixi de "revulsiu" a les lleis anteriors. "Pretenem que sigui una nova Llei de Trànsit i no una reforma", ha agregat.





CANVIAR LA MANERA D'EXAMINAR





Entre les mesures anunciades, destaca la reforma del model de formació viària. Tal com ha assenyalat Serrano, la DGT ja ha dialogat amb tots els sectors implicats i la seva aprovació serà en el marc de la nova Llei.





"És evident que cal canviar la manera d'examinar, cal introduir nou material, com vídeos, on hi hagi situacions reals de trànsit i no només contestar 'a, bic' en un test", ha indicat el director de Trànsit, que també subratlla que aquesta reforma evitarà així que una "allau" d'alumnes puguin presentar a l'examen de conduir sense haver passat per una autoescola.





Segons la seva opinió, "el lògic" seria introduir conceptes de conscienciació en matèria de seguretat viària propis d'un "model de seguretat viària del segle XXI".





Trànsit comptarà amb un "ampli nombre d'examinadors", gràcies a l'ingrés de 100 nous treballadors.





Així mateix, la reforma del model de formació via l acollirà la revisió del carnet per punts, tot això emmarcat en la nova llei.





"L'augment o decrement de les sancions dels punts serà en el marc de la nova Llei i la nova regulació de la formació viària a Espanya", ha sostingut Serrano, que desitja que aquesta revisió també serveixi de "revulsiu gairebé semblant a quan es implantar "aquest sistema.





D'altra banda, ha avançat que el protocol que possibilitarà que els conductors reincidents per delictes relacionats amb el consum d'alcohol i drogues puguin perdre el carnet de conduir "està a punt d'aprovar".





Segons aquest procediment, que s'aprovarà aquest 2018, les autoritats sanitàries certificar si un conductor ha perdut les "aptituds psicofísiques" per conduir, de manera que podran perdre el permís de conduir i seran les direccions provincials les que aplicaran la pèrdua de vigència del carnet per falta d'aquest tipus d'aptituds.





La DGT entén com reincidència aquells conductors que tinguin dos o més sancions per delictes d'alcohol i / o drogues en un període inferior a dos anys.





Aquest procediment, que està recollit a l'article 36 del Reglament General de conductors, és el mateix que s'aplica a persones d'avançada edat oa persones amb determinades malalties que els incapaciten per conduir.