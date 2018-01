Demostrat: els àcids grassos omega 3 aporten beneficis cardiovasculars

Els àcids grassos són beneficiosos per a la salut.





Investigadors del grup Química de biomolècules i processos alimentaris de la Universitat d'Almeria, juntament amb experts de diferents centres de recerca portuguesos, han demostrat que la combinació de dos àcids grassos omega 3 és responsable dels seus beneficis cardiovasculars i neuronals.





A la feina els científics van comparar en rates l'efecte individual de cada un d'ells, obtinguts per separat a partir de dues espècies de microalgues, confirmant que la seva capacitat preventiva davant de certes malalties es deu a l'acció conjunta de tots dos.





Concretament, a aquests compostos se'ls atribueix diferents aportacions beneficioses sobre l'organisme, especialment en nens, gestants i gent gran, ja que prevenen el deteriorament neuronal i promocionen un adequat desenvolupament de l'organisme.





Però els àcids grassos omega 3 també protegeixen el sistema circulatori, l'endocrí i el límbic, responsable dels estats d'ànim.





Segons els experts, les dietes basades en greixos saturats, com les que es troben en carns vermelles, embotits i productes lactis, poden augmentar els nivells de colesterol en sang i produir malalties cardiovasculars.





Alhora, redueixen la producció de dopamina, un neurotransmissor present en els processos d'aprenentatge i memòria i en els estats emocionals.





Els compostos avaluats han estat àcid eicosapentaenoic (EPA) i l'àcid docosahexaenoic (DHA), considerats com a essencials, perquè l'organisme els necessita per funcionar i no és capaç de produir-los per si mateix en quantitats adequades.





Els assajos realitzats han inclòs una comparativa en rates amb diferent tipus d'alimentació.





D'una banda, un grup de rates es va alimentar amb greixos saturats, un altre amb pinso enriquit només amb EPA procedent de l'alga 'Nannochloropsis', un tercer amb DHA, obtingut de l'alga 'Schizochytrium' i un últim amb tots dos, combinats naturalment en l'oli de fetge de bacallà.





CAPACITAT D'APRENENTATGE I MEMÒRIA





Després de deu setmanes amb aquesta alimentació, els experts van realitzar l'anomenat 'Swimming Test', que consisteix en l'observació de les respostes que ofereixen els animals en sotmetre'ls a una prova de comportament a l'aigua.





Mentre que les rates alimentades amb greixos saturats cessaven abans en el seu esforç per nedar, les que s'havien nodrit de peix es mantenien a flotació molt més temps i amb un patró de conducta característic.





De la mateixa manera, la seva capacitat d'aprenentatge i de memòria estava més desenvolupada.





En l'examen histològic posterior, en el qual es van analitzar els òrgans i teixits a nivell estructural i funcional, els investigadors van confirmar que les concentracions de dopamina, endorfina i serotonina en aquests últims animals era més gran.





Aquests compostos són produïts en l'organisme, actuen com neurotransmissors i són responsables dels estats d'ànim, el que confirma la major motivació en el test observada en el grup de rates que van rebre un suplement d'oli de peix.





No obstant això, les que resistien menys temps presentaven uns nivells d'aquests compostos similars als afectats per depressió severa.





Alhora, els marcadors de funcionalitat cardiovascular de les rates que van consumir oli de peix va ser superior a les dels grups alimentats amb microalgues, i tenien una diferència significativa amb les que van seguir una dieta rica en greixos saturats, la qual cosa també determina el benefici de l'oli de peix sobre les algues.





"El grup a què es va subministrar greixos saturats manifestar més problemes de desenvolupament i resposta que els altres. Però el més significatiu és que ha quedat demostrat que el benefici real no està en l'acció individual de cada àcid gras per separat, sinó en la seva combinació , presents de manera natural en el peix ", ha dit el coautor de l'article, José Luis Guil.