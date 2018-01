Pérez Tapias es dóna de baixa del PSOE després de 24 anys com a militant

Es dóna de baixa després de més de 24 anys com a militant.





José Antonio Pérez Tapias ha anunciat que es dóna de baixa del PSOE després de més de 24 anys com a militant, una decisió que ja ha comunicat al líder socialista, Pedro Sánchez.





Pérez Tapias, diputat per Granada des de 2006 a 2011 i que va ser un dels màxims representants del corrent Esquerra Socialista, va disputar el 2014 a Pere Sánchez i Eduardo Madina el lideratge del partit, encara que en el passat congrés va donar suport a l'actual secretari general del PSOE enfront de la presidenta de la Junta i líder socialista andalusa, Susana Díaz.





L'actual degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Granada ha anunciat en un missatge al seu compte personal de Twitter la decisió d'abandonar el partit en el qual milita des de 1993 sota el títol "Reiniciant ... Final d'etapa, començament d'una altra '.





"He escrit a Pedro Sánchez, a més de per felicitar l'acabat d'estrenar 2018, per comunicar-li la meva decisió, molt de temps pensada, de demanar la baixa en el Partit." Socialista "es diu de moltes maneres", explica.









L'exdiputat ja ha expressat en diverses ocasions les seves discrepàncies amb el PSOE com va fer, per exemple, davant d'una possible abstenció socialista de cara a la investidura de Mariano Rajoy.





Així, el passat mes de novembre va reclamar als òrgans del seu partit que fessin "autocrítica" del seu paper en la crisi independentista a Catalunya i defensessin l'opció de celebrar un referèndum legal pactat com a possible solució.





En una carta oberta, deia a més el PSOE a fer una revisió crítica de la interpretació i aplicació que s'ha fet de l'article 155 de la Constitució i "marcar distàncies respecte a les maneres autoritaris del govern del PP".