Junqueras apel·larà al seu dret de participació política per sortir de presó

Junqueras torna a declarar davant el Suprem.





La defensa de l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, defensarà avui durant la vista que acull el Tribunal Suprem per decidir sobre la seva situació de presó provisional que no hi ha riscos per a mantenir-pres.





Així la defensa de Junqueras apel·larà al seu dret de participació política després de les eleccions catalanes del 21 de desembre a les quals va resultar elegit diputat.





El Suprem haurà de decidir si atén la seva petició i aixeca la mesura de presó que pesa sobre ell des del 2 de novembre pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació per la seva implicació en el procés independentista.





En el recurs presentat pel seu advocat, Andreu van den Eynde, al·legava que ja no persistien els supòsits pels quals la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va acordar el seu ingrés a la presó, ja que no hi ha risc de fuga ni de reiteració delictiva.





En la seva petició de llibertat, Junqueras tindrà en contra a la Fiscalia ia l'acusació popular que exerceix Vox, partidaris que se li mantingui a la presó.





'ENFOCATS' AL DOMICILI DE JOVÉ





El Ministeri Públic va al·legar en el seu escrit que encara hi ha indicis que sostenen la rebel·lió i va basar la seva postura en el document 'Enfocats' trobat al domicili del número 2 de Junqueras en Economia, Josep Maria Jové i considerat com a full de ruta del procés independentista.





És fàcil preveure que la defensa sigui que al final de la vista, que començarà a les 10.30 hores, el líder de la formació independentista es dirigeixi directament a la Sala.





ESCENARI POLÍTIC





La seva representació processal exposarà matí que la situació per Junqueras ha canviat des que es va decretar el seu ingrés a la presó fa dos mesos.





Tal com ha exposat en declaracions a Catalunya Ràdio, l'última vegada que va demanar la llibertat de Junqueras, al novembre, la Justícia la hi va denegar perquè considera que primer havia de "configurar l'escenari polític" a Catalunya, i això ja ha passat després de les eleccions del 21D.





Per això considera que té dret a defensar el seu projecte polític i fins i tot no descarta que pugui ser president de la Generalitat en cas de pacte entre la seva formació i JuntsxCat.





ASSISTIR A LA CONSTITUCIÓ DEL PARLAMENT





A més ha explicat que si la sala li manté a la presó, demanarà un permís per poder assistir el 17 de gener a la sessió de constitució del parlament català.





Tampoc descarta sol·licitar el trasllat a una presó catalana per facilitar que pugui acudir als plens de la cambra regional i garantir que es mantingui l'exercici dels drets polítics, segons ha dit.





El calendari estableix el 31 de gener com a data límit per a la celebració del debat d'investidura del pròxim president català i un dia després es celebraria la votació a la cambra regional.





A CALABOSSOS





L'exvicepresident català serà traslladat a primera hora del matí des de la presó d'Estremera fins als calabossos de l'Audiència Nacional, situada a tot just uns passos de l'alt tribunal.





D'aquí serà conduït amb cotxe davant la sala, que es troba a només uns metres de l'òrgan judicial. Amb tot, hi ha la possibilitat que els magistrats no es pronunciïn aquest dijous i posterguin la seva decisió per als pròxims dies.





Junqueras i l'exconseller Joaquim Forn són els dos únics membres del govern català que romanen a la presó per l'organització del referèndum independentista i la declaració d'independència.





El magistrat instructor de la causa, Pablo Llarena, va decidir mantenir-los a la presó juntament amb Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium) després de prendre'ls declaració el passat 1 de desembre.





SUPORT DELS REPUBLICANS





Com ha passat en anteriors compareixences al Suprem, Junqueras estarà recolzat per una delegació d'ERC que es concentrarà a les portes de l'alt tribunal abans de l'inici de la vista.





Es preveu l'assistència del vicesecretari general de Coordinació Interna d'ERC, Isaac Peraire, els diputats Gabriel Rufián i Ester Capella, i els senadors Mirella Cortès i Bernat Picornell, entre d'altres.