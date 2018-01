La sentència del Cas Palau allunyarà a la CUP de Junts x Catalunya?

De moment hi ha dues dates molt importants; el 15 i el 17 de gener. La primera pot tenir repercussió en la segona. El 15 de gener, es coneixerà la sentència del Cas Palau i es coneixerà si els polítics de CDC sortiran "esquitxats" .i fos així, aquest fet , això pot modificar els pactes entre els partits independentistes per fer-se amb la presidència de la Generalitat i que no arribin a materialitzar-se.





La CUP donarà el seu vot a Junts x Catalunya, en aquestes circumstàncies ? això está per veure-ho. L'altra alternativa, ¿Catalunya en Comú Podem es prestarà a suplir els antisistema amb els seus vots, després d'haver dit per activa i per passiva que no donaria suport a un govern independentista ? sembla que no .Tot i que en politica mai dos més dos sumen quatre, sinó que depèn.





La sentència del Palau i l'estada dels diputats d'ERC i Junts x Catalunya a Brussel·les, i sense la possibilitat legal, de poder votar el candidat pot marcar la possible investidura del nou president de la Generalitat, que per molt que ho reivindiqui per si Puigdemont, no tornarà a ocupar de nou el càrrec, per raons més que òbvies.





Si tots no tornen com sembla el més probable, llevat que en l'últim minut aterri 1 avioneta amb tots ells junts, a la porta del Parlament, ¿serà possible ?. La situació no es donarà. També queda l'alternativa de que tots ells renunciïn, ocupin els seus llocs els següents de les respectives llistes, sumin vots, i els donin suport els de la CUP, però qui serà el candidat a president llavors ?. Estic fent moltes conjectures.





Però què pot passar si la CUP no els vota per la sentència del Palau ?. Aquesta és la qüestió que es pot presentar el dia 17.





Tampoc cal oblidar-se, de la composició de la Mesa del Parlament i l'elecció de la persona que ha d'ocupar la butaca de la presidència, que tampoc està gens clar. Segueixen les negociacions, però sembla que Carmen Forcadell, si no hi ha canvis, no serà l'escollida. El cost "emocional" que ha tingut en l'anterior legislatura no l'anima a estar a primera fila política, pel que pugui passar. Tampoc s'ho han proposat formalment els partits.





Vist el panorama, els propers dies seran realment complicats. Així és la política, i com deia Otto von Bismarck: "La política no és una ciència exacta"