Compromís i valors, bases de la RSC a l'ICO

Recentment, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha guanyat el premi Win-Win, concedit per la Universitat Abat Oliva i l'empresa d'economia social Apunts, que aquest any ha posat el focus en la innovació en responsabilitat social com a factor de millora del benestar.





Veiem que una de les definicions d'innovació és convertir les idees noves en valor. I, segons la Comissió Europea, responsabilitat social significa la responsabilitat de les empreses pels seus impactes ambiental, social i econòmica sobre la societat.





Convertir idees en valor prenent consciència sobre l'impacte que les nostres decisions tindran en la societat en el futur resumeix la gestió de l'ICO, ja que la responsabilitat social està integrada en els objectius i en el pla estratègic de la institució. El nostre model de gestió es basa en la confiança, la transparència i el compromís. Confiança en els nostres principis, transparència en tot el que fem i compromís amb els nostres pacients, amb els nostres professionals i amb tots els nostres grups d'interès. Així va néixer el programa 'Conviure amb el càncer', amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients i familiars, oferir serveis addicionals, més enllà del diagnòstic i tractament, tot això en un marc de transversalitat i creant xarxes de solidaritat entre agents institucionals, econòmics i socials per, entre tots, aportar valor compartit.





El programa té quatre línies d'actuació:





1.- hospital amable, 2.- serveis de suport, 3.- teràpia integrativa i 4.- aliances amb la societat.





Dins de l'hospital amable adeqüem espais per a pacients, familiars i acompanyants, apropant la institució sanitària a la cultura (escultures, pintures), treballem l'acollida perquè sigui el més qualitat possible i facilitem material que ajuda a la rehabilitació (coixins de cor, tallers de linfedema, etc.). També disposem de mediadors culturals i proporcionem humor en les sales d'espera de les consultes externes amb l'ajuda dels pallapupas.





A la línia 2 serveis de suport, tots els pacients o familiars que ho necessiten disposen d'un pro abonament de 4 o 5 consultes gratuïtes d'assessoria jurídica, cada mes s'organitzen tallers d'imatge personal 'Posa't guapa i et sentiràs millor' i cada setmana a les pacients que ho necessiten se'ls fa tractament de la pell, també a les famílies amb pocs recursos se'ls ajuda a un enterrament digne ia un preu assequible.





A la línia 3 de teràpies integratives, oferim Reiki, meditació i música en vena.





Tot això ho oferim gràcies a les aliances que fem amb entitats públiques o privades, associacions, ONG, mitjançant un conveni de col·laboració.





Com hem vist, el programa integra diferents activitats i fomenta la col·laboració entre diferents actors: pacients / familiars, professionals, institucions, associacions, ONG, etc. sempre en un marc de transversalitat i amb un objectiu únic acompanyar i donar benestar als pacients i familiars durant tot el procés de la malaltia. És un projecte innovador, en constant evolució i que respon a les necessitats reals dels nostres pacients i familiars.





A l'ICO som plenament conscients de l'impacte que genera la malaltia oncològica i la vulnerabilitat que suposen els canvis en el cos de les persones durant el procés de la malaltia, tractaments i efectes secundaris, així com els que es produeixen en l'entorn familiar, social i laboral. Per això, per tenir cura del malalt ia la família, proporcionant benestar, suport pràctic, emocional i social, oferim a tots els nostres pacients, familiars i cuidadors els serveis del nostre programa 'Conviure amb el càncer'. Aquest programa complementa els tractaments assistencials amb serveis com la psiconcologia, la fisioteràpia, el treball social, la dieta i la nutrició.





Per a nosaltres, aquest premi ha significat un reconeixement a la nostra feina i ens ha donat una injecció d'il·lusió per seguir ampliant i millorant el programa. Reconeixements com aquest fan que les empreses comparteixin experiències i difonguin les seves bones pràctiques demostrant així la gran generositat i solidaritat per fer un món millor.