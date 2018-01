Ciutadans necessita l'absència de 5 diputats independentistes i a Podem per presidir el Parlament

Ple del Parlament de Catalunya / EUROPA PRESS





El grup parlamentari de Cs necessitaria 5 absències en les files dels partits independentistes per poder aconseguir la presidència del Parlament, a més dels suports del PSC i de PP, i l'improbable suport de CatECP.





Els resultats electorals llancen una majoria independentista a l'hemicicle que hauria de ser suficient per controlar els llocs directors de la Cambra catalana, però la situació d'alguns dels seus membres --a la presó o en Brussel·les-- podria obrir una escletxa als anhels de la líder de Cs, Inés Acostades, de dirigir al Parlament.





JuntsxCat va aconseguir en les eleccions 34 diputats i ERC va obtenir 36, que amb els 4 diputats de la CUP sumen una majoria independentista de 70 escons --la majoria absoluta al Parlament està en els 68 escons--.





Amb Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Joaquim Forn (JuntsxCat), Oriol Junqueras, Toni Comín i Meritxell Serret (ERC) a la presó oa la capital belga, la majoria independentista podria reduir-se a 62 si aquests no poguessin recollir la seva acta de diputat.









Cs va aconseguir guanyar les eleccions del 21 de desembre amb 36 diputats, el que sumat als escons del PSC (17) i als de PP (4) formen un bloc constitucionalista de 57 diputats a la Cambra.





En el cas que els 8 diputats dels 'comuns' donessin suport a aquest bloc, Acostades sumaria 65 diputats a la seva causa d'impedir de manera "urgent" que els independentistes tornin a tenir la Presidència del Parlament.





Si es confirmessin aquestes almenys cinc absències independentistes a la cambra catalana, el bloc independentista sumaria 65 diputats i la resta 65.





En el ple per conformar l'hemicicle que el president del Govern, Mariano Rajoy, ha convocat per al 17 de gener a aplicació de l'article 155 de la Constitució, els diputats escolliran el president de la Cambra escrivint cadascun un nom en una papereta i obtindrà el càrrec el que aconsegueixi la majoria absoluta.





Segons el reglament del Parlament, si ningú ho aconsegueix, s'haurà de repetir la votació entre els dos diputats que més s'hagin acostat a aquesta majoria, sent escollit el que obtingui més vots.





En cas d'empat, es torna a repetir el procés i si la paritat persisteix després de quatre votacions, es considera elegit el candidat del grup parlamentari que tingui més diputats, que en aquest cas seria el de Cs.





Amb tot, aquest supòsit sembla improbable atenent la campanya que va fer en líder dels comuns ', Xavier Domènech, que va afirmar amb rotunditat que no donaria suport a cap Govern encapçalat per Arrimdas ni per Puigdemont i que, després de conèixer els resultats, es predisposar a complir amb el paper de grup opositor.





La constitució del Parlament i l'elecció del seu nou president podria provocar un nou incendi en el partit morat. "En això els comptes sí que donen, estem en mans de Pablo Iglesias. Només caldrà veure quina és la seva voluntat política", asseguren fonts de Ciutadans.





I és que la primera fase de l'Operació Acostades truca a la porta de la nova política catalana sorgida de les urnes del 21-D i va obligar Podem a adoptar una decisió crucial. Tan crucial que ja ha començat a mobilitzar un important sector del partit morat disposat a amotinar-se contra el seu líder, constatat el seu fracàs incontestable a Catalunya.





Inés Acostades ha assegurat aquest dimecres que "el més urgent" és aconseguir la Presidència del Parlament per a la seva formació o impedir que els independentistes revalidin la seva majoria a la Mesa de la Cambra catalana. "Tot el que hem vist en la legislatura passada ha estat possible perquè la presidenta del Parlament no era la presidenta del Parlament, sinó la presidenta de l'ANC i la delegada de Puigdemont", ha explicat.





I, per això, Acostades proposa un pacte entre els grups no independentistes, també amb CatECP de Colau, Iglesias i Domenech, per impedir que JuntsxCat i ERC sumin quatre dels set membres de la Mesa "perquè no es repeteixin les barbaritats de la legislatura passada "





I la decisió de Podem està ja sotmesa a debat entre els principals dirigents del partit. El sector afí a Íñigo Errejón i Carolina Bescansa, i alguns dirigents territorials són partidaris de facilitar la Presidència del Parlament a Ciutadans. Entre aquests dirigents figura la líder de Podem a Andalusia, Teresa Rodríguez.





Aquest sector considera que aquesta estratègia seria la "oportunitat" perquè Podem es "reconciliï" amb una majoria de les seves bases, indignada per l'estratègia de Pablo Iglesias a Catalunya. Esglésies i el seu entorn més proper segueixen en la seva posició de "no donar al constitucionalisme ni aigua". Però els seus crítics estan disposats a presentar batalla al seu líder polític.