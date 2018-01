Dembélé entra a la llista de convocats

Foto - @fcbarcelona





El FC Barcelona té tot a punt de cara a l'enfrontament de vuitens de final de Copa del Rei davant el Celta, que es disputa aquest dijous a partir de les 19 del vespre.

MÉS INFORMACIÓ Dembélé rep l'alta mèdica





Ernesto Valverde ha donat descans a jugadors rellevants com Leo Messi, Luís Suárez o Andrés Iniesta, tal com es pot veure a la llista de convocats.





A més dels tres cracs, no hi van, per decisió tècnica, ni Rafinha ni Arda Turan, a més de Gerard Deulofeu. D'altra banda, Alcácer i Umtiti són baixa encara.





La gran i esperada novetat, però, és l'entrada a la convocatòria d'Ousmane Dembélé, que ja té l'alta mèdica després de tres mesos i mig de lesió.





Completen la llista Arnaiz i Aleñá, del Barça B:





Cillessen, Ter Stegen, Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Mascherano, Jordi Alba, Digne, Sergi Busquets, Rakitic, Denis Suárez, André Gomes, Paulinho, Aleñá, Arnaiz, Aleix Vidal i Dembélé.