Rufián (ERC) diu que és de "pur sentit comú" que Junqueras sigui president si Puigdemont no torna

Puigdemont roman a Brussel·les





El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest dijous que és de "pur sentit comú" que Oriol Junqueras ostenti la presidència de la Generalitat en cas que l'exmandatari Carles Puigdemont "no pugui tornar" de Bèlgica, ja que aquest "pla B" seria el més semblat a restituir el "govern legítim".





El parlamentari s'ha referit a l'escenari postelectoral a les portes del Tribunal Suprem on en aquests moments se celebra una vista d'apellació per decidir si es manté o no la presó provisional del exvicepresidente català per la seva implicació en el procés.





Sobre aquest tema ha dit que la primera opció de les formacions independentistes és defensar a Puigdemont com a "president legítim de Catalunya".





"El 'pla A' era restituir l''estatus quo' previ al cop d'estat del club del 155 i el 'pla B' és Oriol Junqueras. Convé recordar que és el vicepresident i si al final Puigdemont no pot tornar, ens sembla que el més semblat a restituir el govern legítim seria fer al vicepresident president; és pur sentit de comú", ha dit en declaracions als mitjans.





ESTER CAPELLA





Hores abans, la diputada d'ERC al Congrés Ester Capella ha assegurat aquest dijous que no hi ha un "pla B" alternatiu si finalment el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, no pot assumir a Presidència de la Generalitat: "No tenim pla B. El pla A és el que ha estat a sobre taula, que Puigdemont és qui és candidat a la Presidència a hores d'ara pel resultat electoral", ha manifestat.





Així ho ha assenyalat en una entrevista a RNE després de ser preguntada per la possibilitat que el candidat d'ERC i exvicepresident català, Oriol Junqueras, hagi pensat en presentar-se a la investidura en el cas que Puigdemont no pugui ser investit president de Catalunya.





Capella ha apuntat que ha de ser la formació de Puigdemont què expliqui si el reglament del Parlament permet la via telemàtica perquè Puigdemont assumeixi la Presidència estant a Brussel·les, i ha afegit que JuntsxCat està "buscant la manera de poder fer efectiu" que l'expresident assumeixi el seu càrrec i la "responsabilitat" de ser el líder de l'Executiu català.





La diputada independentista, que ha dit que a ERC està "a l'espera" de veure qui vaig poder assumir la Presidència en el cas de Puigdemont no pugui, ha assenyalat que, segons la seva opinió, Puigdemont ha de poder articular el seu càrrec ja que es va poder presentar a les eleccions catalanes del 21 de desembre.





Sobre la possibilitat que Junqueras acati l'article 155 de la Constitució aplicat a Catalunya, la diputada d'ERC ha lamentat que des de la Fiscalia s'estigui intentant aplicar "el sistema de la Inquisició" en fer "jurar" certes creences.





Ha criticat l'"obsessió" que els investigats "hagin de demostrar la seva innocència" quan "qui ha de provar la culpabilitat és el fiscal".