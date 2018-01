Sànchez i Forn presenten les credencials per ser diputats al Parlament

Joaquim Forn roman a la presó





El número dos d'JuntsxCat, Jordi Sànchez, i el número set, Joaquim Forn, tots dos a la presó, han presentat al Parlament les credencials per ser diputats en la pròxima legislatura.





Segons publica 'El Món', es tracta de les credencials que expedeixen les juntes electorals provincials i que les recullen sempre representants de les candidatures, mai personalment els diputats.





Les dues credencials es van registrar a la Cambra catalana dimecres també des dels serveis administratius del grup, i no personalment, un altre tràmit que també és habitual que no ho facin de forma directa els diputats.





Segons el reglament del Parlament, Sànchez i Forn seran diputats si, a part de presentar les credencials, presenten per escrit la promesa o el jurament de respectar la Constitució i l'Estatut, i la seva declaració de béns i d'activitats.





Tota la documentació que han de presentar els diputats electes per esdevenir parlamentaris de ple dret poden tramitar-la a través d'altres persones, i no és obligatori en cap cas fer-ho de forma personal.





Així, tant Sànchez com Forn han seguit els tràmit convenients per a ser diputats, i la seva presència en els plens, el primer dels quals està fixat per al dimecres 17 de gener, dependrà de la justícia.





Tant Forn com Sànchez -també Jordi Cuixart- tenen previst tornar a declarar l'11 de gener davant del Tribunal Suprem amb l'objectiu que se'ls aixequi la presó preventiva que pesa contra ells.





ALTRES INCÒGNITES





A part de Sànchez i Forn, hi ha sis diputats electes la presència en el ple està en l'aire: Oriol Junqueras, també empresonat, i els cinc membres del Govern cessat que estan a Brussel·les, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret.





Tots podran presentar la documentació a través d'altres persones, però en el cas dels que estan a Brussel·les està per veure si decideixen tornar per acudir als plens, ja que si ho fan podrien ser detinguts.