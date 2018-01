Millet sobre la presó pel cas Palau: "No vull ni pensar-ho"

Fèlix Millet a l'arribar al judici a la Ciutat de la Justícia





L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet ha valorat que l'Audiència Provincial de Barcelona hagi convocat els acusats, els seus advocats i la resta de parts del conegut com a cas Palau el proper dilluns 15 de gener per comunicar-los la sentència i ha expressat la seva temor que se'l condemni a presó: "No vull ni pensar-ho".





En declaracions a Catalunya Ràdio emeses aquest dijous ha afirmat que esperava "abans" la resolució del cas i que està a l'espera de saber què diu.





Ha explicat que va anar a votar a les eleccions del 21 de desembre perquè ho ha fet "sempre", i ha rebutjat valorar si la sentència s'ha esperat a que se celebressin els comicis.





"No vull parlar d'independència. Del que s'ha de parlar és de poder actuar amb llibertat", ha dit Millet, que ha afirmat que té relació amb qui era número dos del Palau durant la seva etapa, Jordi Montull, però que no ha comentat l'anunci de la sentència.





La resolució, que es donarà a conèixer dos dies abans de la constitució del Parlament, es lliurarà a les parts en mà en paper i en un disc compacte (CD) donat el volum de la resolució.