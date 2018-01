La CUP reivindica la unilateralitat si no hi ha diàleg amb l'Estat

Carles Riera defensa la unilateralitat





El cap de llista de la CUP a les eleccions del 21 de desembre i diputat electe, Carles Riera, ha instat aquest dijous a JuntsxCat ia ERC a no abandonar la via unilateral per a la consecució de la independència de Catalunya "si la via del diàleg amb l'Estat no porta enlloc".





En una entrevista de Catalunya Ràdio ha assegurat que són partidaris del diàleg però que "entrar en una fase de negociació amb l'Estat per arribar a cap part no és obeir el mandat del 21D", que va donar una majoria independentista al Parlament.





"Les eleccions del 21D posen sobre la taula una victòria del republicanisme, dels partits independentistes, i una derrota del 155 i del bloc monàrquic", per la qual cosa ha demanat que la majoria de JuntsxCat, ERC i la CUP es traslladi amb una majoria sobiranista a la Mesa del Parlament i, posteriorment, a un Govern republicà.





Riera ha rebutjat valorar si el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha de tornar de Bèlgica es tracta d'una decisió personal i ha insistit que la CUP no posa el focus en quin candidat a la Presidència acorden els independentistes sinó en què preveu fer el seu Govern: "el que no farem és autonomia, constitucionalisme, acatar el 155".





"El fonamental és que hi hagi un programa de Govern de materialització de la República" que no acati el 155 i faci les estructures d'Estat necessàries per a una Catalunya independent, ha plantejat.





Per a això, ha proposat que la CUP formi part del nou Govern com a "mostra de compromís" dels anticapitalistes amb el procés sobiranista, tot i que ha reconegut que aquesta idea no ha estat tractada en les reunions i que ningú els ha demanat integrar-se a l'Executiu que pugui sorgir.





REUNIÓ AMB PUIGDEMONT





Riera es va reunir dimecres a Bèlgica amb Puigdemont per tractar discutir la situació política catalana després dels comicis de desembre, una trobada en què no es va materialitzar cap acord: "Però no ho dramaticemos perquè encara és d'hora", ha puntualitzat.





La CUP està mantenint contactes amb JuntsxCat i ERC però les tres formacions no s'han reunit conjuntament, ha detallat, ja que es troben "en fase de converses".