Fiscalia investiga si un dels professors interrogats per l'1-O va amenaçar fills de guàrdies civils

Manifestació de 200 alumnes davant d'un institut de Sant Andreu de la Barca





La Fiscalia investiga també per presumptes amenaces almenys un dels 11 professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) citats a declarar per suposats comentaris a alumnes fills de guàrdies civils després de l'operació policial contra el referèndum de l'1 de octubre.





Segons ha explicat als mitjans aquest dijous la directora de Serveis Territorials d'Ensenyament del Baix Llobregat, Nuria Vallduriola, la Fiscalia investiga un total d'11 docents per suposada incitació a l'odi, i en algun cas, també per suposades amenaces i contra la integritat moral.





La Guàrdia Civil, en funcions de policia judicial per ordre del Servei Especial per Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia de Barcelona, ha pres declaració aquest dijous a sis docents -abans de Nadal ja va interrogar a tres i queden pendents altres dos per a aquest mes- i, en el cas que vegin indicis de delicte, ho denunciaran davant el jutge.





Vallduriola ha explicat que el 2 d'octubre, després d'una concentració silenciosa al centre "a favor de la no violència i en favor de la Pau", alguns alumnes van demanar debatre en les seves classes sobre les càrregues de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil del dia anterior contra la celebració del referèndum independentista.





DEFENSA DELS DOCENTS





La responsable d'Ensenyament ha defensat la professionalitat dels docents que, segons ella, es van limitar a dirigir el debat escoltant totes les versions "i no emetent cap opinió personal".





Vallduriola ha explicat que pot ser que alguns dels alumnes haguessin pronunciat alguna expressió fora de lloc, però no els professors: "De vegades els alumnes expressen la seva opinió de manera molt efusiva, és el que interpreto que va poder haver passat".





Ha defensat que els professors en principi no saben si els seus alumnes són fills d'agents de la Guàrdia Civil -molts menors del centre ho són per la proximitat del cuartel- perquè ells són docents i els dóna "exactament igual la professió que tinguin els seus pares" .





Vallduriola ha lamentat que els pares que han presentat la denúncia que va originar la investigació no s'hagi dirigit abans a la Conselleria d'Ensenyament per esbrinar què va ser el que va succeir i hagin optat per la via penal.