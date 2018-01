Ros (UGT) fa un balanç de 2017 més polític que sindical

Laura Pelay i Camil Ros





El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha considerat que és imprescindible retirar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, ja que ha assegurat que ha comportat un "fre" de les polítiques públiques de la Generalitat.





"Ja s'han anat els 'piolines', ara toca que es marxi el 155 i tornem a la normalitat", ha manifestat aquest dijous en roda de premsa, i ha afirmat que l'aplicació d'aquest article ha suposat, per exemple, que no es pugui desenvolupar correctament la Renda garantida de Ciutadania (RGC) ni el Pacte Nacional per la Indústria.





Així mateix, Ros ha considerat imprescindible la formació d'un nou Govern i que "la política torni a la normalitat", i ha demanat que puguin tornar els polítics que estan a Brussel·les i l'excarceració dels que segueixen en presó preventiva.





"Si volem que tot torni a la normalitat cal que el Govern sigui el més estable possible i els governs de la Generalitat i el central comencin a parlar", ha afirmat, i ha reclamat que hi hagi diàleg encara que sigui sense fer-ho públic.





Ha constatat que els resultats de les eleccions del 21 de desembre "són tossuts" perquè són molt similars als del 27 de setembre de 2015, davant del que ha conclòs que la realitat de Catalunya és aquesta i és la que s'ha d'afrontar políticament.





Segons ell, és tan important que hi hagi diàleg entre els dos governs com dins de la societat catalana i que "es pugui trencar la política de blocs" en certs temes, sobretot per impulsar polítiques socials.





"ANY PERDUT"





Per a Ros, 2017 ha estat un "any perdut" des del punt de vista laboral i social, i ha indicat que l'esperança per a aquest any és que l'acord per pujar el salari mínim interprofessional impulsi també a l'alça els salaris que es negociïn en els convenis col·lectius.





Ha considerat que, després d'aquest acord, els sindicats i patronals estatals haurien arribar a un acord sobre l'increment salarial general en les pròximes setmanes, i ha alertat que, en cas que no s'assoleixi, es començaran a organitzar mobilitzacions.





A Catalunya, ha indicat que els sindicats i patronals més representatius començaran a negociar en breu l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), que ha d'establir els criteris generals de la negociació col·lectiva.

"Si no hi ha acords, segurament serà un any de mobilització i conflicte", ha advertit, ja que ha assegurat que s'acumulen massa anys retallant drets i s'està cronificant la desigualtat.