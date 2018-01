Milions d'ordinadors i mòbils afectats per una fallada de seguretat d'Intel

Els dispositius podrien alentir-un 30%.





El descobriment de dos defectes de disseny en la immensa majoria de processadors dels mòbils i ordinadors comercialitzats al món des del 2003 ha posat en alerta la comunitat informàtica internacional.





El primer, batejat Meltdown afecta tots els processadors d'Intel de 64 bits i permet als hackers superar la barrera física de seguretat.





El segon, que ha rebut el nom de Spectre, afecta els d'Intel, i també els de AMD i ARM, els altres dos principals fabricants.





L'alerta l'ha donat un article a la revista britànica de tecnologia "The Register" , avisant d'un problema en el disseny dels processadors Intel de l'última dècada que no només els feia vulnerables a un atac per part dels hackers, sinó que podrien accedir a les dades més privades de l'usuari com contrasenyes i usuaris.





Per la seva banda, l'empresa Intel ha emès un comunicat en què assegura que aquests atacs no tenen la possibilitat de "corrompre, modificar o eliminar dades" i assegura que ja ha començat a proporcionar actualitzacions de programari i firmware per mitigar aquests atacs.









Des de la companyia, que defensa que la sentència afecta els productes fabricats també per altres empreses, aconsellen consultar amb el proveïdor del sistema operatiu o el fabricant del sistema i aplicar les actualitzacions tan aviat com estiguin disponibles.