'El Chicle' es nega a declarar fins a conèixer els resultats de l'autòpsia de Diana Quer

El furgó de la Guàrdia Civil que ha traslladat a 'el Chicle'.





José Enrique Abuín Gey, àlies 'el Chicle', mantindrà la seva decisió d'acollir-se al seu dret a no declarar davant del jutge mentre no es coneguin els resultats de l'autòpsia practicada al cadàver de Diana Quer.





Així ho ha confirmat el lletrat que l'ha representat a la sortida dels jutjats de Ribeira (La Corunya), on 'el Chicle' ha tornat a comparèixer en relació a la desaparició i mort de Diana Quer ia una agressió ocorreguda el dia de Nadal a Boiro.





Enrique Abuín va ser traslladat en un furgó de la Guàrdia Civil des de la presó de Teixeiro, en la qual es troba, fins als jutjats de Ribeira, a on va arribar sobre les 10,37 hores i va ser rebut amb crits d ' "assassí" de desenes de veïns allà congregats.





Tot i que es va negar a declarar 'el Chice' 'va romandre als jutjats fins a les 13,48 hores, quan va abandonar l'edifici en un furgó de la Guàrdia Civil.





RATIFICADA LA PRESÓ





Els jutjats d'Instrucció números 1 i 2 de Ribeira (La Corunya) han ratificat la presó provisional, incomunicada i sense fiança per Abuín Gey que s'ha acollit al seu dret a no declarar tant pel cas de Diana Quer com per l'agressió que es li atribueix a Boiro el dia de Nadal.





DECLARACIÓ DE LA SEVA DONA





Prèviament, el responsable del jutjat d'Instrucció número 1 havia pres declaració en qualitat de investigada pel cas Diana Quer a la dona de 'el Chicle'.





Rosari R., que va arribar a l'edifici judicial abans de les 9,00 hores, va respondre a totes les preguntes que li van formular i va marxar en el mateix cotxe policial en què va arribar al voltant de les 11,25 hores, entre crits de 'assassina'.





La dona de Abuín Gey continua en situació de investigada, encara que sense mesures cautelars.