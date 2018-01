Condemnat a pagar una multa el matrimoni que va conviure un mes amb el cadàver del seu fill

Els jutjats de Girona.





Una jutge ha condemnat a una multa de 990 euros al matrimoni que va conviure durant almenys un mes amb el cadàver del seu fill de set anys, que va morir per causes naturals en el domicili familiar a Girona a finals de l'any 2015.





En la seva sentència, la titular del Jutjat Penal 1 de Girona el condemna per homicidi per imprudència menys greu en no tenir proves per atribuir-un delicte d'homicidi per imprudència greu, com pretenia la Fiscalia, que reclamava tres anys i tres mesos de presó per a un.





El menor va patir una crisi asmàtica que requeria assistència mèdica especialitzada: el matrimoni Hopkins era conscient de l'agreujament de la seva salut però desconfiava del sistema sanitari i no el van portar a urgències.





El menor va morir al cap d'un temps que no s'ha pogut determinar, encara que els forenses ho calculen en un mes o mes i mig.





La jutge considera que no hi ha proves directes per assegurar que els pares fossin conscients del greu risc de salut del menor amb resultat previsible de mort, tal com sostenia la Fiscalia.





Els dos acusats van declarar en judici que el seu fill havia tingut una crisi asmàtica però que se'n va anar a dormir i ja no va despertar, que no van assumir que havia mort i que van resar perquè es despertés.





Van explicar també que es van establir a Girona el 2014 amb els seus tres fills, que van deixar Estats Units per raons de salut pensant que a Espanya hi havia millor qualitat de vida i que tenen els menors escolaritzats per internet.





Un subinspector dels Mossos d'Esquadra va relatar que quan el dia dels fets van arribar al pis van trobar tot molt brut i amb escombraries per tot arreu; quan van preguntar a la parella pel fill que faltava, el pare els va dir que estava dormint i que no li molestessin.

ESTAT DE DESCOMPOSICIÓ





Com els agents van sospitar que alguna cosa estranya passava, van pujar al pis superior tot i els crit de la senyora i dels altres dos menors, i van trobar el menor mort tapat amb llençols en avançat estat de descomposició.





Un altre dels policies va explicar al tribunal en el judici que l'entorn familiar era com una bombolla, que feien càntics i demanaven a Déu que el seu fill tornés a la vida, i que eren conscients que el seu fill havia mort però que estaven convençut que Déu l'hi podria tornar.