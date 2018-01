La Generalitat al·lega "incogruencias" i "errors" per anul·lar el trasllat de les obres de Sijena

Trasllat de les obres de Sixena.





Els recursos que la Generalitat ha presentat davant el Tribunal Suprem contra la sentència que ratificava l'ordre de trasllat dels béns de Lleida a Sijena demana l'anul·lació d'aquesta sentència per diverses incongruències i errors.





Segons els recursos, la Generalitat considera que la principal pretensió de la Diputació General d'Aragó i l'Ajuntament de Sijena al demanar la nul·litat dels contractes de compravendes de 1983 i 1992 era aconseguir el trasllat a Aragó dels béns.





La Generalitat considera que es tracta de la mateixa pretensió que el 2012 va donar lloc a un conflicte de competència, resolt a favor de la Generalitat pel Tribunal Constitucional.





"Es tracta d'una qüestió de competència estatutària i administrativa a favor de la Generalitat ja solucionada pel TC", al·leguen.





La Generalitat ha demanat que es reposin les actuacions al moment immediatament anterior a la providència del 30 de novembre de 2017 per que, "sense dilació, el president del tribunal d'apel·lació dicti nova providència assenyalant dia i hora per a la deliberació".





En el recurs, també considera que la sentència recorreguda va patir incongruència omissiva, "en no donar absolutament cap resposta a les al·legacions novena i desena del recurs d'apel·lació de la Generalitat".





Així mateix, la defensa considera que, la inclusió en el procés de les Reverendes Sanjuanistas del Monestir de Valldoreix i del MNAC no ha obeït a la decisió del demandant Diputació General d'Aragó, "sinó a les reiterades peticions de l'Ajuntament de Villanueva de Sijena", s'han vulnerat de manera greu normes essencials del procediment civil.





El recurs lamenta que ningú ha dirigit en cap moment cap pretensió contra el MNAC: "No ho va fer la Diputació General d'Aragó en la seva demanda, ni tampoc l'Ajuntament de Villanueva de Sijena en el seu escrit d'intervenció processal.





Tampoc el Jutjat, que naturalment no pot realitzar una actuació d'aquestes característiques ", deixant com a conseqüència que el MNAC ha estat condemnat sense que ningú ho hagi demanat.





NUL·LITAT DEL CONTRACTE





Com cinquè motiu, la Generalitat creu que la sentència recorreguda incorre en incongruència 'ultra petita' en declarar la nul·litat d'un contracte, celebrat el 1994 entre la Generalitat de Catalunya i el MNAC, que no havia estat sol·licitat per la demandant.





També, la Generalitat creu que la sentència recorreguda ha incorregut en un error patent de valoració de la prova en considerar provat que la declaració com a Monument Nacional del Monestir de Sijena, feta per la Reial Ordre de 23 de març de 1923, comprenia en el seu si els béns objecte dels contractes impugnats.





"En primer lloc, la sentència erra en afirmar que els béns controvertits figuren expressament esmentats en la declaració del Monestir de Sijena com Monument Nacional perquè ja s'ha constatat que no és així", assegura.





Pel que fa al recurs de cassació, la Generalitat ha apuntat que l'Ajuntament de Villanueva de Sijena manca de legitimació activa per exercir l'acció de declaració de nul·litat de ple dret dels contractes impugnats, i que el contracte de 17 de desembre de 1992 no va infringeix cap norma.