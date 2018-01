El Dow Jones supera la barrera dels 25.000 per primera vegada

Un agent de borsa.





L'índex Dow Jones d'Industrials, que agrupa 30 de les principals empreses d'Estats Units, ha superat aquest dijous als pocs minuts de l'obertura de sessió el nivell dels 25.000 punts per primera vegada en els seus 122 anys d'història.





Pocs minuts després del toc de campana, el selectiu ha arribat a assolir els 25.042,20 punts, un 0,47% per sobre del nivell del tancament de dimecres, necessitant únicament de 23 sessions per guanyar 1.000 punts.





El Dow Jones va arribar per primera vegada en la seva història els 24.000 punts el passat 30 de novembre.





De fet, l'índex de referència de la Borsa de Nova York ha guanyat 5.000 punts en menys d'un any, ja que ascendia per primera vegada fins als 20.000 punts el 25 de gener de 2017, pujant fins als 21.000 punts l'1 de març del any passat, fins als 22.000 punts el 2 d'agost de 2017, mentre que el 17 d'octubre de l'any passat ascendia fins als 23.000 punts.





Dels 30 components del selectiu en l'actualitat, només General Electric roman al Dow Jones del grup d'empreses que formaven l'índex en el seu debut al maig de 1896.