Garzón qüestiona la justícia espanyola, defensa a Junqueras i critica Urdangarin

Alberto Garzón critica les contradiccions de la justica.





Alberto Garzón, ha criticat les "contradiccions" en què, segons ell incorre la justícia espanyola.





Així ho considera el coordinador general d'IU, per estar a la presó a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras sense condemna en ferm, mentre que Iñaki Urdangarin no ha ingressat a la presó malgrat una condemna de sis anys.





"Contradiccions d'una Justícia que no ho és tant", ha assenyalat Garzón en un missatge publicat en el seu compte personal de Twitter.





"EL CUNYAT BORBÓ"





Urdangarín va estar el passat 31 de desembre a Vitòria, on va estar departint amb l'exministre i líder del PP basc, Alfonso Alonso, i en els últims dies ha estat vist de turisme a Roma, Itàlia, amb la seva dona, Cristina de Borbó, germana del rei Felip VI.





"Seguim esperant si li concedeixen o no la presó provisional a Junqueras, que no està condemnat. Però està encara lliure Urdangarín, el cunyat Borbó, que sí que està condemnat a 6 anys de presó per corrupció", ha argumentat.





LA TAULA DEL PARLAMENT





Garzón ha expressat aquesta opinió coincidint amb la vista al Tribunal Suprem del líder d'ERC, que ha defensat que no hi ha motius per mantenir la mesura de presó provisional que pesa contra ell des del passat 2 de novembre pel delictes com el de rebel·lió.





En aquella jornada, en què van declarar els membres de la Mesa del Parlament, Garzón va acudir als voltants del Suprem per donar suport als citats, entre ells el membre d'EUiA Joan Josep Nuet al costat d'altres dirigents d'IU i Podem.