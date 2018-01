Santander supera Inditex en capitalització per primera vegada des de 2015

Al tancament de la sessió d'aquest dijous.





La capitalització en borsa de Santander ha superat a la d'Inditex al tancament de la sessió d'aquest dijous per primera vegada des de fa dos anys i mig, en situar-se per sobre dels 90.975,63 milions d'euros.





Els títols de Santander han conclòs la sessió d'aquest dijous a un preu de 5,638 euros després d'experimentar una alça del 3,35% i acumular una pujada del 1,09% en l'últim mes.





Els d'Inditex, per la seva banda, valen 29,02 euros després d'elevar-se un 0,52% en aquesta jornada, encara que en els últims 30 dies han retrocedit un 5,09%.





Després del tancament d'aquest dijous, la capitalització d'Inditex puja a uns 90.445,24 milions d'euros, de manera que se situa per sota de la de l'entitat presidida per Ana Botín, circumstància que no es produïa des de l'estiu del 2015.





Durant els últims mesos, la capitalització de Santander s'ha situat en algunes ocasions per davant de la d'Inditex a causa de les variacions de la cotització intradia, si bé és la primera vegada que aquesta circumstància passa al tancament de sessió des de 2015, segons van apuntar fonts de l'entitat.