Els excessos nadalencs augmenten el colesterol fins a un 10%

Les festes nadalenques afavoreixen els excessos en la dieta.





La Fundació Espanyola del Cor recorda la importància de controlar el colesterol alt durant tot l'any però especialment després de les festes nadalenques, ja que després d'aquest període pot augmentar fins a un 10 per cent a causa dels excessos en la dieta.





Aquesta entitat recorda que a Espanya 1 de cada 2 espanyols presenta nivells de colesterol superiors als recomanats, és a dir, més de 200 mil·ligrams per decilitre (mg / dl), segons dades de l'estudi de Nutrició i Risc Cardiovascular d'Espanya.





L'estudi també revela que més del 55 per cent dels pacients amb colesterol alt no són "conscients de la problemàtica ni pren mesures per reduir-lo".





Per tot això, des de la fundació aconsellen no tenir el colesterol superior a la quantitat recomanada i recorden que és un dels factors de risc més determinants en el desenvolupament de la malaltia cardiovascular.





CAMINAR PER REDUIR EL COLESTEROL





"Adquirir bons hàbits a principis d'any és gratificant perquè reforça positivament l'autoestima i ajuda a que passin a formar part del nostre estil de vida", ha argumentant la doctora Petra Sanz, membre del Consell d'Experts de la FEC.





La fundació insisteix que reduir el colesterol alt és més fàcil del que sembla a través d'un estil de vida cardiosaludable.





Entre les recomanacions que llancen des de l'entitat es troba seguir una alimentació rica en vegetals, fruita i fibra i baixa en greixos saturats; evitar el consum d'alcohol i caminar, almenys de 45 a 60 minuts al dia, durant cinc dies a la setmana.