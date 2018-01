"El matador de Catalunya", una altra caricatura de Puigdemont a la premsa internacional

Caricatura d'Puigdemont vestit de torero.









Una nova caricatura de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, apareix a la premsa internacional.





Aquesta vegada és al diari digital de Dubai, Gulf News, que caracteritza el president cessat com un torero, vestit amb vestit de llums.





En un article titulat 'The matador of Catalonia' -'El matador de Catalunya'- descriuen a Puigdemont com el líder del parlament "regional català" que en menys de dos anys ha portat a Espanya a la vora de "la seva major crisi política des del final de la dictudura de Franco ".





Així, ironitzen al diari del Golf Pèrsic que aquest no és "un grupet èxit" per a una persona -Puigdemont- que va acabar en el seu lloc -el de president- sense pretendre-ho.





El text explica a més que Artur Mas "va ser expulsat" dels seus càrrecs i que els tribunals espanyols li han imposat una multa per l'organització d'un referèndum, el del 9N, que va ser declarat il·legal.





Al digital citen també unes declaracions del propi Puigdemont a una cadena francesa, en què el d'Amer admet que va ser nomenat mandatari de Catalunya "de manera accidental, per la porta de darrere".