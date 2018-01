Empat del Barça a Balaídos amb els menys habituals

El del planter José Arnáiz





El Barça ha solucionat la papereta en l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei en empatar a 1 davant el Celta a Balaídos amb una alineació plena de suplents i jugadors del planter.

D'aquesta manera, el FCB s'assegura un gol marcat fora de casa i la possibilitat de rematar la feina a casa, a la tornada al Camp Nou.





A més, el Celta va sortir amb tota l'artilleria, així que no ha estat un partit gens fàcil per als de Valverde que, no obstant, han treballat amb alegria i intensitat, jugant un partit molt seriós.





Arnáiz ha estat qui ha obert la llauna pels blaugrana. El del planter és una de les grans promeses malgrat haver arribat del Valladolid, i ho està demostrant en cada oportunitat que li dóna el Txingurri.





Pione Sisto va ser qui va empatar el partit per als gallecs en una nit on va reaparèixer Dembélé després de la seva llarga lesió.