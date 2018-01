1.296 ajuntaments afectats per la pujada del coeficient de l'IBI

Es veuran afectats també l'IRPF, l'impost de transmissions i el de suceciones.





1.296 ajuntaments poden pujar l'IBI en 2018, ja que el Ministeri d'Hisenda, ja ha aprovat l'increment del coeficient dels seus valors cadastrals. I, aquests municipis han de decidir si, actualitzen les dades i repercuteixen sobre els seus ciutadans l'augment.





Entre aquests municipis es troben capitals de província com València, Granada, Cadis, Huelva o Badajoz. Totes elles, segons els càlculs del cadastre, poden dur a terme pujades de fins al 4% o 5%. Però també en poblacions com Cadaqués (Girona), Baiona (Pontevedra), Ribadavia (Orense), Ayamonte (Huelva) o Yaiza (Las Palmas), on els increments poden ser fins i tot del 7%.









La xifra varia en funció de l'any en què va entrar en vigor l'última revisió que es va realitzar sobre cada municipi. Per aquesta mateixa raó, hi ha poblacions en què es produeix una caiguda en el coeficient. Són aquelles la darrera actualització sol·licitada i aplicada va tenir lloc en plena bombolla immobiliària. Un exemple és Lleida, on els càlculs evidencien que ha de produir-se una caiguda impositiva del 4%, Buniel (Burgos), amb un descens del 6%, o Valdemoro i Roquetas de Mar, amb un 9%.





Tots ells són part dels 534 ajuntaments en què l'impost s'ha de reduir per adaptar-se al nou context econòmic i immobiliari.





Les modificacions dels coeficients, en les que no estan incloses les poblacions de País Basc i Navarra en tenir Hisendes pròpies, van ser aprovades en l'últim Consell de Ministres de 2017.





D'aquesta manera, els ajuntaments que pugin l'IBI tindran una altra via per millorar els comptes d'un sector de l'Administració que té ja un important superàvit. Segons els últims càlculs de la AIReF, mesures del control com la regla de despesa han permès que els municipis, a més de ser clau per al compliment del dèficit de les AP, acumulin ja prop de 23.000 milions en dipòsits.





La pujada del valor cadastral també influeix a altres impostos com l'IRPF, on es declara la imputació de renda immobiliària en immobles que no són l'habitatge habitual del contribuent i que no estan destinats a una activitat econòmica. També es poden veure afectats l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i l'Impost sobre Successions i Donacions. La major part de les CCAA determinen la base imposable d'aquestes figures que es calcula, entre d'altres aspectes, en funció de valor cadastral.