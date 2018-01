Puigdemont pressiona el PDeCAT i Artur Mas entra en pànic

Artur Mas investint Puigdemont President.





El pànic que envolta Artur Mas, i la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, no deixa de créixer. La cúpula de l'antiga Convergència disposa d'un pla B per desfer-se de Carles Puigdemont perquè, segons reconeixen fonts parlamentàries de la formació, la seva situació és "insostenible".





Però Puigdemont està disposat a imposar el seu full de ruta que passa per ignorar si partit i ha traslladat un ultimàtum al PDeCAT. Si no torna vol un candidat a president aliè a l'aparell tradicional de CiU o segones eleccions autonòmiques. Tot, des d'aquesta convicció general que Puigdemont no té la més mínima intenció de tornar a Espanya i ser així detingut i empresonat.





No obstant això, el pla d'Artur Mas és diferent i passa perquè Puigdemont i els exconsellers, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Toni Comín i Lluís Puig, renunciïn a l'acta i deixin pas als següents a la candidatura de JxCat, perquè d'aquesta forma no perilli la majoria independentista, ni pugui ser investida com a presidenta, Inés Arrimadas.





Sembla ser PDeCAT vol presentar com a candidat a la presidència Josep Rull, i modular el discurs i els terminis de la ruptura, per enviar un missatge de tranquil·litat al teixit empresarial català i reconduir la política catalana a un escenari, de "certa normalitat".





Tota l'estratègia de Junts per Catalunya i d'ERC passa ara per aclarir l'horitzó processal d'Oriol Junqueras, un pla B del secessionisme que pot convertir-se en el pla A si Puigdemont no dóna el seu braç a tòrcer.





I és que sembla ser que les negociacions a Bèlgica entre Puigdemont, ERC i la CUP han fracassat, i per aquesta raó, JuntsxCatalunya i ERC han decidit continuar a Barcelona, amb la meta del dia 17 com a límit. I queden només 13 dies per saber qui guanya el pols. Puigdemont o Artur Mas i el PDeCAT?