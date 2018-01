Queixes per "falta de transparència" en les eleccions al Col·legi de Metges de Barcelona

Polèmica a les eleccions del COMB





Les eleccions al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) previstes per al pròxim 14 de febrer compten amb una única candidatura perquè el principal grup de l'oposició en els anteriors comicis, COMB TU, ha decidit no presentar-se a causa de "falta de confiança en la transparència i fiabilitat de l'actual sistema de votació", segons ha informat aquest divendres el grup de metges Neutralitat Com.





Les eleccions eleccions a la Junta i Assemblea de Compromissaris del COMB es van anunciar el 14 de desembre. Les candidatures s'han de presentar abans del 14 de gener i les eleccions tindran lloc el 14 de febrer.





De moment, només ha manifestat que es presentarà la candidatura que encapçala l'actual president del COMB, Jaume Padrós.





Per a Neutralitat Com, "es tracta d'una candidatura continuista, ja que aspira a reeditar el mandat anterior i, amb diferents noms, és la que porta governant el COMB des de fa tres dècades"





El principal grup de l'oposició en les dues últimes eleccions, COMB TU, ha declinat de moment presentar-se, al·legant com a motiu fonamental la "falta de confiança en la transparència i fiabilitat de l'actual sistema de votació".





TRIBUNALS





Argumenta que, segons en els estatuts del COMB, el vot en les eleccions pot fer-se presencialment o per correu. Aquest sistema de votació ha estat impugnat en els tribunals per la candidatura opositora però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no s'ha pronunciat encara sobre això.





Els opositors argumenten que el sistema de vot per correu es presta a irregularitats i no garanteix ni neutralitat ni transparència. "El que passa en realitat és que els facultatius que donen suport a la candidatura oficialista, en la seva gran majoria amb llocs de responsabilitat en la sanitat pública i també a la privada, van sol·licitant el vot personalment als qui coneixen, moltes vegades els seus subordinats", denuncien en el comunicat.





"Aquests acostumen a delegar el seu vot en aquesta persona que és qui remet el vot al Col·legi. La idea inicial que el vot es faci de forma neutral i secreta enviant la papereta des de casa si no es pot exercir el vot presencialment, es perverteix. També s'han denunciat irregularitats en la composició de la Junta Electoral, en detriment de la neutralitat que se li exigeix", afegeix.





En les últimes eleccions la participació no va superar el 40%, una participació que Neutralitat Com veu baixa i que "pot obeir a la manca de fe en el sistema electoral oa la institució en si però, sens dubte, garanteix que pervisquin les opcions de govern dels que més es mobilitzen".