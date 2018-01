La Generalitat recorre la sentència que anul·la el protocol contra la pobresa energètica

Polèmica en el protocol de mesures contra la pobresa energètica





La Generalitat ha presentat un recurs davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona contra la sentència que declara nul el protocol de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, ha informat la Conselleria d'Empresa i Coneixement aquest divendres en un comunicat.





La titular d'aquest Jutjat, Elsa Puig, va anul·lar a principis de desembre el protocol per un defecte de forma i de competències, acceptant el recurs interposat per Endesa contra l'Agència Catalana de Consum (ACC), la Federació Catalana de Municipis (FCM) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) .





La Generalitat ha recordat aquest divendres que l'anul·lació d'aquest protocol no ha afectat la lluita contra la pobresa energètica, ja que en aquest àmbit la llei de pobresa energètica de 2015 és d'aplicació directa i no requereix de desenvolupament reglamentari posterior.





En la sentència, la jutge va considerar que el contingut del protocol és propi d'una disposició general que no s'aproxima a les lleis vigents en el moment de la seva aprovació: "Per això, no havent-se aprovat pel Govern de la Generalitat, és un acte nul de ple dret ".





En aquest sentit, el recurs de l'Administració catalana es fonamenta en el fet que el protocol és una guia que facilita als serveis socials la interpretació de la normativa aplicable per desplegar els mecanismes de protecció necessaris per als consumidors vulnerables, i no una disposició de caràcter general.





Aclareix que tots els elements que la sentència identifica com a indicadors del caràcter normatiu del protocol són només prescripcions de la llei que el protocol es limita a reproduir.





Endesa també va al·legar com a motiu de nul·litat el fet que el protocol fos aprovat per un òrgan que considera "incompetent (l'ACC), quan, en el seu cas, devia haver-ho aprovat el Govern de la Generalitat".





El recurs de la Generalitat considera que, com el protocol no és una disposició de caràcter general, no es pot considerar que no ha estat aprovat per l'òrgan competent ni que no ha seguit el procediment legalment establert.





COMPETÈNCIA DE L'ESTAT





La jutge va considerar que la prohibició d'interrompre el subministrament és competència de l'Estat, per ser qui determina les bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i les bases de règim miner i energètic.





L'al·legació de la Generalitat recorda que ni la llei ni el protocol vulneren la distribució competencial en matèria d'energia, ja que la normativa no imposa cap prohibició a les companyies subministradores, sinó que estableix que quan l'empresa hagi de fer un tall de servei ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per determinar si la persona o família està en situació de risc d'exclusió.





La Generalitat puntualitza que del protocol no es deriven sancions ni cap empresa ha estat objecte d'expedients sancionadors basats en aquest protocol.