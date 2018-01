El TSJC no admet la querella contra càrrecs de la Generalitat pel crim d'Aspa (Lleida)

Enterrament dels agents rurals assassinats per un caçador a Aspa (Lleida)





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no ha admès la querella contra onze alts càrrecs de la Conselleria d'Agricultura, entre ells l'exconsellera, Meritxell Serret, pel doble crim d'Aspa (Lleida) en què un caçador veí de Vacarisses (Barcelona) va matar dos agents rurals el 21 de gener de 2017.





La querella que no ha estat admesa va ser presentada per les famílies dels dos agents que van morir pels trets de l'caçador en un vedat d'Aspa, i pel sindicat CCOO, que acusaven la cúpula de la Conselleria d'un delicte d'homicidi imprudent i d'un altre contra la seguretat dels treballadors, segons ha explicat el delegat de prevenció de riscos laborals de CCOO, Manel Vidal.





En la resolució d'inadmissió de la querella, el TSJC no veu causalitat entre la manca de mesures preventives i la mort dels agents "ni tan sols probabilitat", segons relata Manel Vidal, per a qui les decisions que es van prendre tres dies després del doble crim, per les quals els agents van ara en grups de tres i un d'ells armat, demostren que era necessària la protecció.