Distintius mediambientals de la DGT





Els quatre distintius mediambientals de la Direcció General de Trànsit (DGT) que classifiquen els vehicles en funció de l'impacte ambiental són "recomanables", però el seu ús no és obligatori, per la qual cosa no hi ha risc de multa per no portar-los.





Aquesta és una de les insistències tant des de la DGT com des de l'Autoritat Metropolitana del Transport (AMT) de Barcelona, a causa dels dubtes dels ciutadans davant la nova mesura.





Inicialment, la DGT enviava a casa les etiquetes mediambientals, però ara els distintius es poden adquirir a les oficines de Correus per cinc euros.





A Barcelona han entrat en vigor les mesures de restricció de trànsit als vehicles de més emissions durant els episodis de contaminació.





La mesura afecta turismes amb motor dièsel anterior a 2006, és a dir, anteriors a la norma Euro 3, a cotxes de gasolina d'abans de l'any 2000 (anteriors a Euro 4) ia les furgonetes d'abans de 1994 (pre-Euro1).





Aquesta mesura s'aplica primer a la ciutat de Barcelona i es va ampliant a la resta de l'àrea metropolitana.





QUÈ SIGNIFICA NO PORTAR ETIQUETA?





Amb el tema de les etiquetes cal fer dues distincions. No portar-la posada en el vehicle pot significar que el conductor no l'ha rebuda ni l'ha adquirida, però el seu vehicle pot circular.





Però també pot no dur-la perquè mai rebrà el distintiu. El seu cotxe és massa contaminant per circular durant els episodis de contaminació.





Només a la província de Barcelona hi ha 1.667.408 vehicles sense distintiu mediambiental -o el que és el mateix, que ni ho rebran ni ho podran comprar a Correus-.





Segons les dades ofertes per la DGT, a Catalunya hi ha gairebé dos milions i mig de vehicles que mai tindran etiqueta mediambiental.

La millor manera de saber quin és el distintiu ambiental del teu cotxe és consultar el web de la DGT . Només cal introduir la matrícula.





PORTAR-ES "RECOMANABLE"





La AMT assenyala que les etiquetes són "recomanables" i que facilita les tasques de la Guàrdia Urbana, però que no es multarà per no portar-les perquè l'important és la matrícula del vehicle.





Un portaveu de la DGT ha explicat a Catalunyapress que inicialment es van enviar els distintius de forma gratuïta per "donar-los a conèixer" i que el seu ús facilita que els ajuntaments apliquin bonificacions.





El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una actuació d'ofici per aclarir els canvis de criteri de distribució de les etiquetes i ha demanat rectificacions davant la falta d'informació.





En aquest sentit, des de Trànsit asseguren que hi ha hagut "transparència" i que no hi ha hagut "perjudici" per als usuaris.





De la mateixa manera, remarquen que no hi ha afany recaptatori per part de l'Administració la majoria dels diners obtinguts per la compra de les etiquetes va per al fabricant de les enganxines.