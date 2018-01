El Suprem manté Junqueras a la presó

L'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, en sortir del Suprem





La Sala Penal del Tribunal Suprem ha acordat aquest divendres mantenir la mesura de presó provisional que pesa sobre l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya i líder d'ERC, Oriol Junqueras, per delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics relacionats amb el procés sobiranista que va derivar en la declaració unilateral d'independència de Catalunya (DUI) del passat 27 d'octubre.





Creu que existeix un "risc rellevant" de reiteració delictiva en no existir cap dada que permeti entendre que el recurrent té la intenció d'abandonar la via unilateral seguida fins ara, i no li n'hi ha prou amb la seva invocació a la bilateralitat.





"No existeix en l'actualitat cap dada que permeti entendre que la intenció del recurrent sigui prescindir de la possibilitat d'ocupar el mateix o similar lloc polític al que li va permetre, pel poder polític del que disposava, executar els actes delictius que se li imputen", precisen els tres magistrats en la seva resolució.

No es tracta d'impedir que defensi el seu projecte polític, diu el Suprem, "sinó d'evitar que ho faci de la mateixa forma en la qual ho ha fet fins ara".





La decisió s'ha adoptat després celebrar-se una vista d'apel·lació en què va estar present el mateix Junqueras, a qui se li va donar la possibilitat de dirigir-se directament al tribunal en un torn d'última paraula durant uns minuts.









En aquest moment Junqueras es va descriure com "home de pau" amb conviccions religioses i va apel·lar al seu "civisme" i al seu compromís en el "diàleg bilateral" en el conflicte polític existent a Catalunya per conjurar el risc de reiteració delictiva que el manté en la presó.





El fiscal del Tribunal Suprem Javier Zaragoza -que va assistir a la vista acompanyat de la seva companya en aquest òrgan i exfiscal general Consuelo Madrigal - va defensar el manteniment a la presó de Junqueras en existir encara risc de reiteració delictiva i al considerar-més "promotor" dels fets que van derivar en la DUI.





Ha apuntat també que aquest risc es veu agreujat per la possibilitat que el líder d'ERC abast la presidència de la Generalitat, una circumstància que no ha de convertir-se en un salconduit per a la seva sortida de la presó.





En l'actualitat Junqueras i l'exconseller Joaquim Forn són els dos únics membres del Govern cessat que romanen a la presó per l'organització del referèndum independentista i la declaració d'independència de Catalunya.





El magistrat instructor de la causa, Pablo Llarena, va decidir mantenir-los a la presó juntament amb Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium) després de prendre'ls declaració el passat 1 de desembre.





REACCIONS





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticat la decisió del Suprem i ha lamentat que segueixin havent quatre líders sobiranistes a la presó: "Ja no són presos polítics, són ostatges". En una anotació en Twitter assegura que l'independentisme sempre ha apostat per la "via pacífica" i que l'única resposta que ha trobat és la presó per als seus dirigents.





"Les urnes han parlat tres vegades inequívocament. Malgrat això, Junqueras està retingut a Estremera. I els Jordis. I Quim", lamenta el també líder de JuntsxCat, a Bèlgica des de finals d'octubre.





Per la seva banda, l'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha afirmat que "la presumpció d'innocència cotitza a la baixa", segons ha assenyalat en Twitter.





El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha advertit els "carcellers" del líder del partit que hauran de respondre davant la justícia internacional per mantenir-ho a la presó. "Carcellers, algun dia us veurem enfront d'un tribunal internacional de drets humans", ha avisat.









La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha criticat el "càstig" que suposa que el Tribunal Suprem hagi decidit mantenir la presó preventiva Junqueras. "Li diuen presó preventiva però és un càstig a qui pensa diferent", ha exposat en una anotació en Twitter.





El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha expressat el "respecte com sempre" del seu partit cap a les decisions judicials, però ha afegit que el seu partit ha defensat des del primer dia que li semblava "desproporcionades les mesures cautelars" de presó que s'han imposat contra els líders sobiranistes.





El diputat electe de CatECP en el Parlament, Xavier Domènech, ha titllat d'"injustícia" que Junqueras continuï a la presó. "Una nova injustícia, una injustícia per tots els que estan a la presó, una injustícia per a un país que ha de poder mirar i construir el futur", ha lamentat a través d'una anotació en Twitter.