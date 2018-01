Dogi i USP Institut Dexeus traslladen les seves seus de Barcelona a Madrid

Fàbrica de Dogi al Masnou (Barcelona)





La tèxtil Dogi International Fabrics i l'USP Institut Dexeus han formalitzat el trasllat dels seus domicilis socials de Barcelona a Madrid, segons consta en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Borme).





Dogi, el consell d'administració del qual ja va acordar aquest moviment el passat 6 d'octubre per "optimitzar les seves operacions i la relació amb els inversors", s'ha traslladat al número 23 del carrer Zurbano de Madrid. Entre gener i setembre, la companyia va duplicar les seves pèrdues, fins als 1,5 milions d'euros, a causa dels costos del finançament de la compra del grup tèxtil nord-americà Elastic Fabrics of America (EFA) de 0,4 milions i la cancel·lació de el deute concursal d'un milió d'euros.





La xifra de negoci de la tèxtil es va situar en 48,7 milions en els primers nou mesos de 2017, un 65,7% més, una evolució positiva en ingressos sustentada principalment en la contribució de Géneros de Punto Treiss -amb negoci principal de disseny de roba per dona- i l'efecte de la incorporació de QTT al perímetre del grup.





De la seva banda, l'USP Institut Dexeus, centre d'USP Hospitals especialitzat en obstetrícia, ginecologia i reproducció assistida amb una xifra de negoci anual de 65 milions d'euros, ha registrat el trasllat de la seva seu social des del carrer Sabino Arana número 5 (Barcelona ) fins al carrer Zurbarán, 28 (Madrid).





Un altre moviment destacat en aquesta línia conegut aquest divendres ha estat el de Gesiuris, la gestora de fons participada per Catalana Occident en un 25% i per Visega Patrimonis en un 50,7%, que ha canviat el seu domicili social del nombre 38 de la Rambla Catalunya (Barcelona) a la madrilenya Castelló, 128.





El consell d'administració de la firma especialitzada en la gestió de fons d'inversió va prendre la decisió el passat 13 d'octubre, amb l'objectiu de "salvaguardar la seguretat jurídica i regulatòria", així com de protegir, "per sobre de tot", els interessos dels clients, proveïdors i treballadors.





ALTRES TRASLLATS





A més d'aquestes tres companyies, el Borme reflecteix aquest divendres moltes altres que han traslladat la seva seu social des de Catalunya fins a altres regions d'Espanya.





En el sector immobiliari, han sortit de Catalunya Aiguabella, Betanex Innova, Samar Capital Partners, Adamecas i Entril Traders a Madrid; Barnasol Inversions Immobiliàries a Palma; Esmara Bakel a Saragossa, i Homeinvest a Castelló. En el sector químic i farmacèutic, ho han fet Betaquímica (Madrid), Albaida Residus (Madrid), Cosmostetic Tarragona (Madrid), Fagron Ibèrica (Saragossa), Nutri Steps 2005 (Saragossa), Irta dosificació i Tecnologia (València) i Fitosanitaris Inabar (Castelló de la Plana).





En el sector financer i assegurador, s'han traslladat a Madrid Grup VG Europe Correduría de Seguros i Ivanoff Investment, mentre que Pac Trebol ho ha fet a Còrdova. Així mateix, les consultores Q Management de Transició i Masval han canviat els seus domicilis socials a Madrid.





A més, han canviat les seves seus a Madrid altres companyies com Vegan Natural Machines, Greendata, MG ACTICOM, The Walkers & Partners, MMB Global Structures Company, Transmoving, Béns d'Equip per a la Producció, Difusió Mediterrània i Spark Ibèrica. De la mateixa manera ho han fet Depimex Iberia (Saragossa), Ultra-Low (Saragossa), Jisco Eyewear (Palma de Mallorca), Juntes Industrials Jorflex (Almeria), Posiflex Ibèrica (València) i Sincrodestinos (València).