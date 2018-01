El PDeCAT dubta que el Parlament pugui constituir-se sense "tots" els diputats electes

El PDeCAT dubte que el Parlament pugui constituir





El coordinador de diputats i senadors del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha posat en dubte la possibilitat que el Parlament pugui constituir-se i elegir la Mesa sense la presència de tots els diputats electes en els comicis del passat 21 de desembre.





" El 17 gener és la constitució del Parlament i per constituir el Parlament s'ha de permetre a tots els electes participar en la constitució del Parlament", ha assenyalat en declaracions a La Sexta, reblant: "Només es pot afrontar la constitució del Parlament i el debat d'investidura si tots els electes poden participar en aquests dos moments parlamentaris importants ".





Per a Xuclà, tots els diputats "tenen dret" a estar en "els moments parlamentaris crucials de l'arrencada d'una legislatura".





En la seva opinió, tenen el "dret" de representació política de les persones recentment elegides a les urnes del 21D "a través del seu seient al Parlament".





NO HI HA PLA B A PUIGDEMONT





Així s'ha pronunciat el dirigent independentista després de ser preguntat pel "pla B" que preveu el seu partit en el cas que el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, no pugui ser investit president en estar a Brussel·les.





"El pla A és el pla A i no hi ha B", ha manifestat, per després recalcar que el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha dit aquest divendres que el pla dels republicans per a la investidura també és Puigdemont.





"Hi ha una majoria absoluta per investir Puigdemont", ha ressaltat, per després apuntar que la seva investidura és "perfectament possible" segons l'article 146 del Reglament del Parlament de Catalunya.