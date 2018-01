Recorregut de la Cavalcada de Reis 2018

La Cavalcada recorri 5 km.





La Cavalcada de Reis de Barcelona recorrerà cinc quilòmetres des de l'avinguda del Marquès de l'Argentera fins a la Font Màgica de Montjuïc amb un seguici de 1.321 participants, en un espectacle d'uns 50 minuts estructurat en 12 blocs.





La directora artística, Marta Almirall, ha assenyalat que l'acte començarà a les 18 hores a l'avinguda Marquès de l'Argentera i finalitzarà sobre les 21 hores a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia.





Així el recorregut de les seves Majestats passarà per Via Laietana, plaça Catalunya, Ronda Sant Antoni, avinguda Paral·lel i plaça Espanya abans de repartir regals aquesta nit a totes les llars.





També ha explicat que la cavalcada comptarà amb innovacions com la inclusió de persones amb mobilitat reduïda, la importància de la intendència, un homenatge a la pilota i el record a l'atemptat a Barcelona del passat agost.





Recorregut de la Cavalcada de Reis a Barcelona.





Almirall ha assenyalat que s'han aprofitat elements de la Cavalcada anterior per fer més "sostenible" l'espectacle: "S'han transformat per no alterar el pressupost de 700.000 euros destinats a aquest esdeveniment", la mateixa partida econòmica que l'any 2017.





HOMENATGE A LA PILOTA





El recorregut estarà encapçalat pels Cors de la Pau, un homenatge a la pau i la concòrdia que recordarà les víctimes de l'atemptat a la Rambla del passat agost.





També s'inclouran a persones en cadira de rodes, de manera que els encarregats de recollir les cartes seran persones amb mobilitat reduïda.





L'Ajuntament ha adequat tres espais reservats a persones amb mobilitat reduïda: a la plaça d'Antonio López, davant l'escenari de Moll de la Fusta ia la plaça Espanya amb l'avinguda Paral·lel, i també es podrà seguir la cavalcada a través del perfil de Twitter del consistori i del 'hashtag' oficial #ReisBCN.





Almirall ha definit el fil argumental de la Cavalcada com "la logística que acompanya els Reis d'Orient en el seu viatge fins a Barcelona", i que serà representada mitjançant les haimes, carpes destinades a l'aigua, la llum, el menjar, les joguines i la música .





La Cavalcada també retrà homenatge a la pilota amb una carrossa dedicada a les joguines, amb l'actuació dels ballarins Brodas Bros, que tancaran la desfilada al costat de la carrossa de 'anar a dormir', que recorda als nens que han d'anar aviat a llit.





TRANSPORT PÚBLIC





Transports Metropolitans de Barcelona ha informat que l'esdeveniment provocarà restriccions en el trànsit de vehicles privats i que es produiran afectacions en el recorregut de la majoria de línies d'autobús entre les 17 i les 21.30 hores, per la qual cosa recomana desplaçar-se en metro.