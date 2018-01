Els 80 anys del Rei Joan Carles en imatges

El rei emèrit després de guanyar la Copa de Vela a Mallorca el 1993.





El Rei Joan Carles ha complert avui 80 anys i la Casa Reial té previst commemorar tant el seu aniversari com el de Donya Sofia, que arribarà a la mateixa edat el 2 de novembre, impulsant un seguit d'iniciatives i actes públics amb diversos àmbits de la societat civil al llarg de tot l'any.





Encara que el rei Joan Carles no celebrarà el seu aniversari amb un acte oficial, com sí que han fet altres veterans monarques europeus que segueixen exercint com a caps d'Estat -els propis Joan Carles i Sofia han acudit en els últims anys al 80 aniversari d'Harald de Noruega i al 70 de Gustavo de Suècia-.





Els plans passen més aviat per commemorar els aniversaris al llarg de tot 2018, un any en què, a més, serà el 50 aniversari del Rei Felipe (el 30 de gener) i se celebraran els 40 anys de la Constitució, el 6 de desembre.





La primera ocasió serà aquest dissabte 6 de gener, amb motiu de la Pasqua Militar, a la qual acudiran el rei Joan Carles i la reina Sofia per primera vegada des de la proclamació de Felip VI.





Serà, a més, la primera vegada que es podrà veure junts en un acte oficial al Rei actual i l'anterior des de juny de 2017, quan tots dos van assistir a l'estadi Vicente Calderón per a la presentació de l'informe COTEC.





Després de vuit dècades de vida, algunes de les fotografies més destacades del Rei emèrit són aquestes:





Primera foto de Joan Carles, poques hores després de néixer, el 5 de gener de 1938:









Durant la seva primera comunió, fotografia en la que guarda gran semblança amb el seu fill Felip VI, quan tenien la mateixa edat:





Durant les seves noces amb Sofia de Grècia i Dinamarca, a Atenes el 14 de maig de a 1962.









Una foto històrica: quan el dictador Francisco Franco designa un jove Juan Carlos com a successor, el 22 de juliol de 1969.









Una altra imatge no menys històrica, aquesta ja en color, durant la proclamació com a Rei a les Corts, acompanyat per la reina Sofia, el 22 de novembre de de 1975.









Durant la investidura d'Adolfo Suárez com a president del Govern:









El Rei Joan Carles amb els seus fills Felipe, Elena i Cristina, i la reina Sofia al Palau de la Zarzuela.









Joan Carles I és llançat a la piscina a Palma de Mallorca després de guanyar la Copa del Rei de Vela a l'agost de 1993.









En les noces de la seva filla la infanta Elena, la seva primogènita, a Sevilla.









En una altra noces, aquesta vegada en la de la seva filla Cristina de Borbó, a Barcelona.









En les noces del llavors Príncep Felip i Letizia Ortiz, a Madrid, el 22 de maig del 2004.









El Rei, al sortir de l'Hospital, després de la seva intervenció per haver-se caigut a Botswana.









Joan Carles i Felip, el dia de l'abdicació de l'ara Rei emèrit.