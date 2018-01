La biografia no autoritzada de Trump: llits separats, cadenat a la seva habitació i moltes hamburgueses

La biografia no autoritzada sobre el president dels EUA, Donald Trump, titulada 'Fire and Fury' -'Fuego i Furia'-, ha sortit avui a la venda a Amèrica del Nord, davant la gran expectació pels sucosos comentaris que conté sobre la vida privada del magnat reconvertit en polític, ara líder del món lliure.





El llibre recull diverses afirmacions que des de la Casa Blanca s'han afanyat a desmentir, qualificant la publicació com "escombraries sensacionalista". Tot i això, des del Ala Oest van intentar impedir la seva publicació sense èxit.





El mateix Trump ha carregat contra la biografia no autoritzada i, com és habitual, ha fet servir el seu perfil de Twitter per desacreditar a l'autor del llibre i la veracitat d'aquest.





"No vaig autoritzar l'accés a la Casa Blanca (en realitat, el denegui en diverses ocasions) a l'autor del llibre. Mai vaig parlar amb ell sobre el llibre. Ple de mentides, sobrerrepresentaciones i fonts que no existeixen. Mireu el passat d'aquest tipus i mireu que passa amb ell i 'Sloppy' Steve. ", expressa Trump.









En l'obra, disponible des de la vigília de Reis als EUA , escrita per Michael Wolff, es posen de manifest "sucosos" detalls sobre la vida privada del matrimoni Trump.





Algun d'ells seria que dormen separats. Una decisió que compartirien, de ser certa, amb el matrimoni Kennedy. Així com una suposada baralla després de la cerimònia d'investidura, pel famós gest de Melània, en posar mala cara al seu marit davant les càmeres.













Un malhumorat Trump, no va poder suportar, segons Wolff, que cap membre destacat de la societat nord-americana acudís a la seva proclamació com a president, i Melània va acabar pagant els plats trencats.









El llibre també revela que el magnat no suporta que ningú toqui el seu raspall de dents -permítase fer constar que la higiene no sembla una mania molt criticable- així com la quasi obsessió del 45è president nord-americà amb les hamburgueses.





Cert o no, dies enrere es va fer públic que Trump manava als seus escortes a comprar menjar a una arxiconeguda cadena de menjar ràpid. Sí, ho han endevinat, McDonalds. I fins i tot demanar als cuiners de la Casa Blanca "versionar" l'hamburguesa més coneguda de la cadena.

















Més enllà del seu gust per les hamburgueses, el llibre també revela que Trump agrada gaudir de la "junk food" al llit. Això sí, en una habitació en la qual hauria manat instal·lar dos televisors més del que ja hi havia i que tanca amb un cadenat per assegurar-se que ningú accedeix sense el seu permís.





Com si un no tingués possibilitat de "multipantalla", el president nord-americà vol gaudir de la seva Big Mac envoltat de pantalles, i en una alcova separat de la seva dona.